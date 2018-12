La incertidumbre ante el futuro del Sevilla F.C. ocupa la primera parte del Hoy por Hoy

El conjunto andaluz lleva cinco temporadas con beneficios (100 millones en las tres últimas campañas) y no tiene deuda. Esto ha provocado que, como en otros clubes tanto de la liga española como de otras grandes, la venta de las entidades sea algo cada vez más normal. En el caso del Sevilla se rumorea que hay tres grandes corporaciones interesadas en comprar; el temor es que se puedan vender la mayoría de las acciones, lo que significa un cambio total de titularidad que estaría en manos extranjeras.

Ante este panorama que hoy se ha revelado en toda su extensión, Hoy por hoy Sevilla ha dedicado casi toda su primera parte a hablar con sevillistas a los que Salomón Hachuel les ha preguntado sobre las sensaciones que les ha provocado una acción de este calibre como es la venta del Sevilla, con muy distintas opiniones al respecto:

La Junta Anual de Accionistas que tuvo lugar ayer en el hotel Los Lebreros ha provocado una fractura social entre los sevillistas que “puede ser muy difícil de restañar”, en palabras del jefe de Deportes de Radio Sevilla Santiago Ortega. Es un tema, el de la posible venta del Sevilla a inversores extranjeros, que afecta a los sentimientos de muchas personas que temen que “la deslocalización de los accionistas del Sevilla pueda resultar letal para el club”.

Manuel Marchena, exdelegado de Urbanismo del Ayuntamiento, que estuvo en la junta de accionistas de ayer, dice que “los datos que se dieron fueron muy transparente en cuanto a los números, pero también se nota que ya hay un acuerdo entre los dos frentes accionariales del Sevilla para vender”. Sigue diciendo que se podría haber llegado a un acuerdo con los minoritarios para que se blindara la venta del estadio y de la ciudad deportiva, aunque esto sea un futurible muy difícil de llevar a cabo.

Francisco Herrero, presidente de la Cámara de Comercio, dice “que no está de acuerdo con lo que está pasando y con que el Sevilla quedara en manos de extranjeros, pero que es una sociedad anónima y están en todo su derecho de vender”. Si cualquier empresa que sea apetecible para los inversores gusta, el Sevilla ahora es “un panal de rica miel”.

Joaquín Fernández Garro, alcalde de Umbrete, “sevillista desde que era chico”, admite que es una realidad, la de la venta de los clubes, que se está dando en todas las grandes ligas, pero no le gustaría “que el Sevilla estuviera en manos extranjeras y no en las de sus seguidores”. Cree que “esto de la venta se está moviendo bastante” y que “el sevillismo no se merece lo que está pasando con su club”.

