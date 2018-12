El abogado de Griñán: "Él no puede ser responsable de lo que no conoció"

El abogado del expresidente andaluz José Antonio Griñán ha pedido su absolución en el juicio de la pieza política de los ERE porque no conoció los informes de la Intervención donde se advertían las irregularidades del sistema con el que la Junta pagó durante una década ayudas directas a empresas y ayudas socio laborales. Y si no conoció no pudo actuar para acabar con el llamado procedimiento específico, que las acusaciones consideran prevaricador y causante de una supuesta malversación de fondos públicos. Es el argumento que ha usado el letrado después de insistir en que Griñán cuando llegó a la consejería se encontró con la fórmula ya implantada.

José María Mohedano también ha quitado valor a las declaraciones del coimputado Manuel Gómez, exinterventor de la Junta, que en sus declaraciones judiciales ha responsabilizado a los políticos "que no hicieron nada" a pesar de sus advertencias. Citando jurisprudencia, Mohedano ha resaltado la ausencia de credibilidad de otro acusado y su interés al estar también sentado en el banquillo.

El expresidente de la Junta se enfrenta a seis años de prisión por un supuesto delito de malversación de fondos públicos y a 30 de inhabilitación por supuesta prevaricación.

"No ha quedado acreditado que tuviera conocimiento de ningún informe ni de ningún incumplimiento. No puede ser responsable de lo que no se puso en su conocimiento ni conoció o pudo conocer por otros medios", ha manifestado el abogado. "Existe un vacío total de prueba". Ningún informe se le remitió y su viceconsejera, Martínez Aguayo, no se lo reenvió, como ha declarado siempre, "porque no se proponía ninguna actuación del consejero" al no apreciarse ni riesgo de menoscabo ni menoscabo de fondos públicos.

La defensa del expresidente ha recordado que el juez del Tribunal Supremo que instruyó la causa con respecto a los aforados descartó el delito de malversación para José Antonio Griñán, porque ni concedió las ayudas ni supo que otros se lucraron supuestamente con ellas.

Este martes, también el abogado de Gaspar Zarrías, Gonzalo Martínez Fresneda, ha pedido la absolución del exconsejero de Presidencia, acusado de un supuesto delito de prevaricación. "En este procedimiento no hay ni un solo indicio contra Gaspar Zarrías", ha dicho. Gaspar Zarrías, ha expuesto el letrado, no dictó ninguna resolución referida a las subvenciones ni recibió ningún informe de los interventores donde se advertía del uso inadecuado de las transferencias de financiación para abonar estas ayudas. Además, ha señalado que el exconsejero nunca tuvo consciencia de que carecían de bases reguladoras.

Mañana escucharemos a la defensa del exconsejero de Empleo, José Antonio Viera. El juicio de la pieza política de los ERE podría quedar visto para sentencia el jueves, junto un año después de que comenzara. La sentencia tardará en conocerse como mínimo siete meses, o quizás haya que esperar al nuevo curso judicial.