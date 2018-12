Jaén al 10% en la prueba de detección precoz del cáncer de colon frente al 100% de Málaga

Mientras una provincia como Málaga ya ha llegado al 100% de la población diaria en la aplicación del cribada como método para la detección precoz del cáncer de colon y recto, en Jaén no llegamos al 10%. Hace más de un año desde la Asociación Provincial Contra el Cáncer enviaron a la consejera hasta 4500 firmas, aunque todavía no han obtenido respuesta. Se adquirió posteriormente el compromiso de que en 2020 toda la población con más posibilidad de padecerla habría pasado la prueba; pero es llamativa la diferencia entre provincias. Hay regiones que van ya por la segunda vuelta de esta prueba que no cuesta más que 2 euros por persona, según explica el presidente de la Asociación Española Contra el Cáncer en Jaén es el doctor Marcelino Medina.

Medina señala que le preocupa la falta de equidad. A pesar de los buenos oncólogos con los que contamos, vamos muy atrasados con la instalación de equipos aceleradores en la lucha contra el cáncer, respecto a otras provincias. A partir de los 50 años se incrementan las posibilidades de padecer cáncer de colon; aunque también influyen otros factores como la alimentación, la genética o el exceso de estrés.