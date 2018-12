Los apicultores exigen que el etiquetado de la miel recoja procedencia y proceso

Un centenar de apicultores de COAG se ha concentrado este martes en València para exigir al Ministerio de Agricultura un cambio en el etiquetado de la miel con el fin de que indique el país de origen del producto y el porcentaje de mezcla que llega al consumidor.

Los apicultores denuncian que la miel que llega a España de otros países no tiene el control de calidad que se exige a los productores españoles, que venden su producto por debajo de los costes de producción, de 2,65 euros el kilo, en algunos casos a 2,30 o 2,20 euros.

El técnico de la agrupación de apicultores de COAG-CV, Enrique Simó, ha asegurado que en muchos casos la industria no quiere la miel y no ofrece precio, y en estos momentos el 80 % de la miel producida este año (de los 3 millones de kilos de producción anual en la Comunitat Valenciana) no se ha vendido y permanece en los almacenes.

Una veintena de productores vestidos con el equipo de protección ha mostrado el proceso de fabricación de la miel en la protesta, que se ha llevado a cabo ante el complejo administrativo 9 d'Octubre, que acoge las dependencias de la Conselleria de Agricultura.

Portaban pancartas con lemas como "Miel sin cuentos chinos", en referencia a que gran parte de la miel que se consume procede de China y la que se vende en los supermercados es una mezcla de mieles originarias y no originarias de la UE, según marca el etiquetado.

Según Simó, la miel procedente de otros países tiene un tratamiento térmico de pasteurización que hace perder sus propiedades biológicas.

El secretario general de COAG-CV, Pascual Domingo, ha manifestado que España es el mayor productor de miel de la Unión Europea y sin embargo es el país que menos consume, y ha abogado por educar en el consumo de miel con garantías.

La miel producida en España es valorada como una de las mejores del mundo, según ha asegurado Domingo, que ha agregado que la Comunitat Valenciana, donde hay 1.700 apicultores y 380.000 colmenas, es la única autonomía que no está recibiendo los planes de desarrollo agrícola de la UE para la apicultura.

El sector apícola de COAG se ha movilizado este martes en 18 capitales de provincia para reclamar un mayor control de las importaciones y sucedáneos de miel de baja calidad, especialmente de China, y un etiquetado más transparente que detalle el país de origen.

Por su parte, La Unió ha realizado la misma reclamación sobre el etiquetado en un comunicado, donde exige que se aumenten los controles para evitar posibles adulteraciones y campañas de divulgación de las mieles valencianas.

La verdadera causa de los bajos precios de la miel es la saturación del mercado con mieles mezcladas con jarabes y la falta de interés de las administraciones, según La Unió, que añade que en estos momentos la venta al por mayor de miel ha quedado bloqueada por las importaciones.