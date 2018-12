Santi Balmes: "En esta gira sacamos nuestra vena más personal, poética e intimista"

Espejos y espejismos es la propuesta de proximidad de Love of Lesbian que aparcan los grandes conciertos y los festivales para hacer una gira intimista por teatros que irradia introspección, cercanía y comunión con el público. Una gira para aparcar sus grandes hits y poder darle cariño a muchas canciones más intimistas, seguramente más poéticas y personales. Se trata de un cambio de chip que, aseguró Santi Balmes que lo necesitaban para oxigenarse y para cargar las pilas. En Espejos y Espejismos puede pasar absolutamente de todo y, con una cuidada puesta en escena de Guillem Albá, Love of Lesbian nos proponen sentarse en su diván musical y dejarse llevar por su música más intimista. El cantante y compositor Santi Balmes se pasó por Hoy por Hoy Vigo para hablar de música, psicología, arte, literatura y magia. El 19 de enero llegarán a Vigo y ya han colgado el sold out. Love of Lesbian no dejan de sorprender y esa es una de sus claves.

Seguir leyendo