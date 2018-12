Félix Rubial: "Me enteré por la prensa de la dimisión de los jefes de servicio"

El gerente del EOXI, Félix Rubial, ha dado explicaciones de la situación derivada de la dimisión del 80% de los jefes de servicio del área sanitaria de Vigo. Ha criticado declaraciones o titulares como que son los que “gestionan las miserias”, ha criticado que no tenga conocimiento alguno de sus dimisiones y que se enterase por la prensa y ha reconocido que trabajarán para analizar caso por caso las dimisiones y reformular la organización. En declaraciones a Radio Vigo, Rubial reiteró que no considera que sea un problema de dinero porque, asegura, hay un presupuesto récord para el área sanitaria de Vigo y un presupuesto récord para la atención primaria. Recordó el gerente del Eoxi que su área obtiene el 8% del total del presupuesto del Sergas. También ha querido reiterar que hay un problema de médicos de atención primaria. Tendió la mano para hablar con los médicos asegurando que tienen que ser parte de la solución y no del problema.

