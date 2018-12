Santi Vila: "Aragón cumplió"

Un año después de la recuperación de los bienes de Sijena, la única imagen que queda en la memoria es la de los técnicos aragoneses amparados por la Guardia civil para poder traerlos de vuelta a casa en el museo de Lérida. Pero pocos recuerdan que la mitad de esos bienes, 51 piezas, llegaron antes a Aragón fruto de un acuerdo político. El que firmaron en 2016, Aragón y Cataluña, dos consejeros de cultura que hicieron posible el entendimiento, Maite Pérez y Santi Vila. Hoy, Vila, ya dimitido y alejado de la política recordaba y reconocía que Aragón no falló. "si somos honestos hay que reconocer que por parte de las autoridades aragonesas se cumplió y se asumieron las responsabilidades y los riesgos. Yo creo que el Gobierno de Aragón en aquellas circunstancias no falló y nosotros sí que fallamos, y yo el primero y como se vio al final los moderados quedamos absolutamente desbordados y tuvimos que presentar nuestras dimisiones".

Vila sufrió la presión de la CUP en Lérida y aquel acuerdo que había servido para traer a Aragón las primeras 51 piezas de Sijena acabó en papel mojado. Lo que vino después se recuerda hoy. En Sijena y en el museo de Lérida con visiones bien diferentes. Un año después sigue el enfrentamiento. El contexto, dice Vila, era más emocional que racional y razonable. "A propósito de Sijena se constató la dificultad de gestionar políticas, de llevar a cabo acuerdos y de sacar adelante y soluciones en un contexto tan emocional, tan sentimental donde lo razonable constó tanto de tirar hacia adelante. Y así estamos", explica

Pero esta situación, subraya Vila, debe superarse. Y pide a la ciudadanía ser más exigente con la política, su obligación, asegura, es llegar a acuerdos como ellos intentaron entonces. "Y como en cierto modo hicimos posible con la consejera de cultura, Maite Pérez, en aquel momento el acuerdo era posible. Nuestra obligación era poner el arte al servicio del conjunto de la ciudadanía. El arte y la cultura, dice, son de todos, " no tienen sello nacionalista".