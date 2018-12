Ramírez entiende la crisis porque "es un bloqueo mental de los jugadores"

El presidente de la UD Las Palmas, Miguel Ángel Ramírez, estuvo presente en el acto de entrega de alimentos no perecederos al Banco de Alimento y Cáritas de Canarias, explicando que tras el regreso de la plantilla amarilla de Lugo "tuvimos una reunión con los jugadores, durante una hora, y les he dicho lo que tenía que decirle y ya conocen mi parecer de lo que está pasando", entendiendo que lo que está sufriendo “es un bloque mental de los jugadores".

"Cuando intervine en el verano, porque tuvimos que analizar la temporada pasada, uno de los argumentos que daba es que íbamos de sobrados, y esto es lo que nos está pasando en estos momentos. Si seguimos hablando del ascenso y no vemos la realidad, es cuando no podemos hablar de unos objetivos sin haber logrado antes la permanencia", profundizó el mandatario isleño.

Opina que los jugadores “no cubren sus expectativas personales y a nivel de club, y eso es lo que les está afectando. Es imposible que un profesional esté en condiciones óptimas en sus labores cuando se encuentra en estas condiciones”.

Se le preguntó por su supuesto cambio de discurso, de hablar del ascenso a pasar de nombrar la permanencia como prioridad, explicando que “en estos momentos ni siquiera el líder de la categoría tiene la permanencia asegurada”, por lo que “vamos a ir por partes: primero la permanencia, luego seguir trabajando, después miraremos al play off y, si podemos, iremos a por metas mayores”. Entiende que lo que ahora toca es “ser humildes, reconociendo que las cosas no salen como queremos”.

En lo personal “estoy decepcionado, evidentemente” ya que “hicimos una inversión millonaria”, por lo que “no estamos contentos con la clasificación actual”. “Hicimos con muchísima ilusión la confección de la plantilla, creemos en ella y tenemos que encontrar el mejor estado de forma de los jugadores” puesto que “la idea es mantener la plantilla hasta el final”, pero “si no llega la reacción, tendremos que revisar si salen o no jugadores. Tengo tanta fe que podemos dar la vuelta a esto que aún no puedo pensar si nos hemos equivocado o no”.

Quiso rectificar una pregunta puesto que “no dije que los mejores fichajes de diciembre sean Momo y Peñalba”, sino que “ambos jugadores se van a recuperar” pero “el míster tiene absoluta libertad para subir a jugadores de Las Palmas Atlético y de momento no me ha pedido a ningún futbolista". Cuestionado sobre la lejana posibilidad de que Jonathan Viera pudiera regresar, dejando claro que “tiene las puertas abiertas de la UD Las Palmas y si él quiere lo ficharíamos mañana mismo".

Admitió que "no me arrepiento” de la destitución de Manolo Jiménez, puesto que “cuando realizamos un cambio es para mejorar” y “lo que está pasando lo veíamos venir y habría sucedido lo mismo con el míster anterior. El revulsivo no lo hemos conseguido hasta ahora, pero el trabajo tiene que dar otra UD Las Palmas en las próximas fechas. No vamos a bajar los brazos ya que somos de los equipos más competitivos de la categoría”, pero “por méritos propios no lo estamos consiguiendo y lo que debemos hacer es apoyar a los jugadores para revertir la situación", detalló un presidente que confirmó que "no soy accionista del CD Tenerife en estos momentos".

A la afición “le pido que disfrute del derbi”, que es un partido “diferente a todos los demás", mientras que en lo deportivo