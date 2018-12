El sueño de Víctor García

“Me siento absolutamente abrumado por las muestras de cariño, quería agradecerlo porque no creo que tenga tiempo de hacerlo de manera individual.”

“Estoy pensando en el siguiente entreno y eso es lo que he transmitido a los jugadores y es el mensaje. Pensar en el siguiente entrenamiento, partido sabiendo el nivel de exigencia que tenemos delante. Todos somos conscientes de la situación positiva en la que estamos, tenemos que disfrutar de la EuroLiga, los que llevamos mucho tiempo sabemos de la dificultad que tiene el haber llegado hasta aquí. A partir de ahí, intentar disfrutar y ser lo mejor posible en ambas competiciones. No me planteo otra cosa que ser mejor equipo en cada entreno y salir a competir en todos los partidos. Todos somos conscientes de la situación que envuelve este equipo, pero son parte de la identidad del Gran Canaria; del esfuerzo extra de no entrenar en las mejores condiciones al tener que viajar, pero forma parte del ADN del Gran Canaria y cada año nos hemos consolidando un poquito más con eso. Nunca debe ser excusa, sino asumir y trabajar con ello. El esfuerzo de todo el mundo es lo que nos llevará a las mejores cotas”.

“Cuando te enfrentas a una situación como la Euroliga, tienes que saber que la experiencia de otros clubes muchos más potentes es que les pasa factura. Hay que ser lo más inteligente posible y adaptarte. Nos está costando adaptarnos a dos esfuerzos máximos tan seguidos. Los dos partidos son muy juntos. Tenemos que saber el nivel de exigencia que tiene la ACB”.

“A nivel de cuerpo técnico por supuesto. Hasta ahora éramos tres ayudantes y ahora está Salva Camps. Queremos incorporar a alguien al cuerpo técnico porque sabemos la exigencia. Del 14 de diciembre al 13 de enero vamos a jugar 12 partidos que hay que preparar de manera concienzuda, el nivel de detalles es importante”.

“Tenemos que pensar en el partido del Buducnost, y luego en el de Joventut. Sabiendo lo complicado que tiene la Liga ACB. Plantearte retos hay que planteárselos, y el desarrollo de partidos te marcará la posición en la que debes estar. Ahora debemos mejorar como equipo y de lo que se trata es tener el máximo nivel de esfuerzo en cada partido. Si consigues esa regularidad a nivel de esfuerzo se irá viendo el nivel del equipo”.

“Entré a esta casa con 10 años y tengo 38. Diez años jugando, veinte entrenando en absolutamente todas las categorías, desde minibasket. Para mí es una grandísima responsabilidad porque sé dónde estoy y si me he metido en este reto es porque creo que estoy arropado por el entorno adecuado: por cuerpo técnico, jugadores y directiva”.

“Lo que pido es que la afición se dé cuenta de la realidad del equipo en el día a día. A veces nunca sabes si primero tiene que dar el equipo para que dé la afición… Se trata de estar juntos, siempre lo han estado, es parte importantísima de este club. Vamos a intentar que se sientan identificados y orgullosos del equipo. Es importante el apoyo y la suma de todo el mundo”.