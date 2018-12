Asterix vuelve a las consolas

Hacía mucho tiempo que los galos más indomables no se dejaban ver por los videojuegos. Ahora regresan con la remasterización de Asterix y Obelix XXL 2 para PS4, Nintendo Swicth, Xbox One, y PC. ¿Y es que a quién no le gusta machacar a unos cuantos romanos?

En Asterix y Obelix XXL 2 vamos a recorrer ‘Las Vegum’, un parque temático especialmente diseñado por Julio César con seis zonas como Lutecia, Venecia, Luxor y una isla pirata, con estilo de plataformas, acción y puzzles. Todo ello para resolver un misterio alrededor de la figura del druida Panoramix. Obviamente nos vamos a tener que abrir paso entre las legiones romanas a base de ‘caricias’ supervitaminadas con poción mágica. Vamos a poder cambiar a nuestra voluntad entre Asterix y Obelix para aprovechar al máximo sus habilidades, ya que Asterix puede colarse por pequeños huecos y Obelix es capaz de destruir obstáculos a base de golpes.

Asterix y Obelix recorriendo Las Vegum / Eden/ Meridiem Games

Respecto al juego original para PS2 y PC, esta remasterización ha ganado en nuevas texturas y modelados para los personajes y enemigos, así como nuevas texturas e iluminación para los entornos, todo muy colorido y estilo comic. Y además está doblado al español, un gran detalle. Se ha renovado el sistema de tiendas para adquirir habilidades y combos, como el nuevo Golpe Cósmico. Además ahora tenemos tres niveles de dificultad y nuestra barra de salud crece según avanzamos en el juego. También se han incluido dos desafíos en cada nivel para acabar con el máximo número de romanos en cierto tiempo, se han introducido coleccionables como postales para fomentar la exploración de los niveles y podemos viajar rápidamente entre ellos cuando los hayamos superado.

El humor es una de las claves del título, haciendo honor al comic en el que está basado. Ver volar a los romanos en todas direcciones no tiene precio, así como ciertos homenajes a otros videojuegos en forma de personajes secundarios. El propio parque temático es una parodia de Las Vegas, con máquinas tragaperras incluidas, y vamos a vivir situaciones que harán gracia tanto a los más pequeños como a los fans más mayores de Asterix. Sin embargo no todo es perfecto, ya que los vídeos se han mantenido con la resolución de la versión de 2005 y el giro libre de cámara da algunos problemas en las fases en el interior de edificios. En cualquier caso, es una magnífica forma de abrir boca para Asterix y Obelix XXL 3, que llegará a las consolas durante el año 2019.

Más actualidad

El Battle Royale que encumbró este género hasta hacerlo masivo, Playerunknown’s Battlegrounds, acaba de aterrizar en Playstation 4. Después de triunfar en PC y Xbox One, los usuarios de la consola de Sony pueden disfrutar ya de esta competición a muerte entre 100 jugadores donde sólo puede quedar uno. La versión para Playstation 4 cuenta con objetos exclusivos para las reservas como el traje del Protagonista de Uncharted, Nathan Drake, o la mochila de la protagonista de The Last of Us, Ellie, así como un avatar para PSN y un tema dinámico para la consola.

Nintendo Switch acaba de recibir en formato físico la segunda parte del que probablemente era su mejor juego de coches con gráficos realistas: Gear Club Unlimited 2. Ha crecido en todos los aspectos: ahora se puede competir tanto sobre asfalto seco como sobre carreteras nevadas y pistas de tierra, para lo que tendremos que preparar nuestro coche a nivel mecánico y estético. Se han ampliado también las posibilidades de creación de nuestro taller personal para que personalicemos su medio centenar de deportivos como Porsche, Bugatti o Mercedes. Hablamos de conducción asequible de estilo arcade, sin daños en los vehículos pero muy divertida, y ahora con circuitos más variados y entornos más atractivos como interior de grandes túneles bajo las montañas. Contamos con un modo carrera de estilo novela visual y un multijugador local hasta para cuatro competidores, y en el apartado online de momento podemos crear o sumarnos a un club, pero aún no están habilitadas las competiciones contra el resto de pilotos del planeta.

Playstation 4, Xbox One y PC cuentan ya con Just Cause 4, el sandbox protagonizado por el irreverente e incendiario Rico Rodríguez. Su nueva aventura tiene lugar en Solís, un país ficticio del extremo sur del continente americano. Cuenta con zonas de selva, montaña, desierto y pradera, y se han incluido fenómenos meteorológicos como lluvias torrenciales y hasta tornados. Nada que Rico Rodríguez no pueda superar con sus coches, helicópteros, paracaídas y, sobre todo, lanzacohetes. Y, por cierto, está doblado al español.

Ya podemos convertirnos en todo un youtuber profesional con Youtuber’s Life OMG!, que acaba de salir en formato físico para Playstation 4, Xbox One y PC. Podemos especializarnos en videojuegos, música o cine, y seguir los pasos de Willyrex y compañía. Es un simulador en el que vamos a editar vídeos para ganar dinero, gestionar nuestra popularidad, e incluso pasaremos de vivir con nuestros padres a comprar una casa propia y personalizar nuestra habitación de grabación. Además de su estilo desenfadado tiene puntos interesantes como el sistema de gestión del tiempo para cumplir con nuestras publicaciones y la gestión con los fans de nuestro canal de Youtube a través de las redes sociales.

Ya está disponible el primer capítulo de ‘El legado de la primera hoja oculta’, el primer DLC de Assassin’s Creed Odyssey. En él, llamado ‘La caza’, descubrimos al guerrero Darío en su lucha contra la Orden de los Antiguos en Grecia y las razones por las que la hermandad decide permanecer oculta. Además contamos con una nueva habilidad para hacer desaparecer los cuerpos después de acabar con los enemigos.

Y finalmente, hace unos días se hacían públicos los premios The Game Awards 2018. God of War ha sido nombrado mejor juego del año, y otro grande como Red Dead Redemption 2 ha conseguido cuatro premios por su narrativa, música, interpretación y dirección musical. Fortnite se ha llevado dos galardones: mejor multijugador y mejor juego continuado en el tiempo, porque su fenómeno no parece tener fin. Además en el evento se presentaban nuevos títulos como Mortal Kombat 11 y Far Cry: New Dawn. En el panorama español, el pasado fin de semana se celebraba en Bilbao el Festival ‘Fun & Serious’, con premios honoríficos a Jade Raymond (Assassin´s Creed y EA), Fumito Ueda (Ico) y Brenda Romero (Ghost Recon Commander). Asimismo se premió a los mejores títulos de 2018 como Red Dead Redemption 2, God of War, Forza Horizon 4, Far Cry 5 y Assassin’s Creed Odyssey. Hasta aquí el SER Jugones de esta semana, pasadlo bien.