Moisés Israel desgrana el proyecto del Numancia en SER Soria

El presidente del Numancia, Moisés Israel, se ha pasado este martes por los estudios de SER Soria, para participar en el programa Hoy Por Hoy, que dirige y presenta Chema Díez. En la entrevista, con participación de las periodistas Loli Escribano e Isabel González y el responsable de Deportes, José Carlos San José, el máximo mandatario del club soriano ha hablado sobre el proyecto que la nueva directiva numantina quiere desarrollar con el objetivo de aunar las marcas Soria y Numancia como elemento atractivo para la provincia, un proyecto “a medio largo plazo”, sin olvidar que a corto plazo es la permanencia del Numancia en Segunda división.

También ha aclarado Moisés Israel que esa iniciativa no prevé sinergias con otros clubes o eventos deportivos, aunque no ha descartado que se desarrollen actuaciones con deportistas de alto nivel de la provincia. Igualmente, ha defendido la labor de cantera del club así como el papel de la afición rojilla, de la que espera “anime un poco más”. Con respecto al reparto de dividendos por 3’5 millones de euros, el presidente numantino ha explicado que estaba previsto desde la compra del club hace ya dos meses y medio y que ese reparto no afectará ni a la viabilidad ni a la política de transparencia y rigor económico de la entidad, recalcando también que ese dinero no podría destinarse en ningún caso a reforzar la plantilla, puesto que “existe un límite salarial establecido y que no se pude superar”.