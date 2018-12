El mayor atentado a la libertad de expresión de los últimos 50 años

"El mayor atentado a la libertad de expresión que se ha registrado en España en los últimos 50 años". Así, sin rodeos ni medias tintas, ha definido Pepe Soto la orden de un juez de requisar el teléfono personal de dos periodistas para averiguar el origen de una filtración.

Si el coronel de García Marquez no tiene quien le escriba, la Santa Faz no tiene monjas que la custodien. Al menos, de momento. Y es que el lío está servido: mientras que el Obispado defiende que sean las clarisas las que guarden la reliquia, el rector del monasterio no descarta que puedan ser monjas de otra orden. En estos temas celestiales, ya saben, es necesario tener más paciencia que un santo...

La irrupción de Vox en el Parlamento andaluz ha despertado al fantasma de la ultraderecha: "La bestia ya no duerme", alertaba The New York Times. Y en la Comunitat Valenciana... ¿duerme?

Gerardo Muñoz, Toni Arques y Pepe Soto han conversado con Carlos Arcaya sobre estos y otros temas en El Abierto de Hoy por Hoy:

Noticias relacionadas El Abierto de Hoy por Hoy AUDIO Pisando charcos (políticos)