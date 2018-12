Mossa: "Las bajas son excusas de equipos mediocres y no debemos caer en eso"

José María Angresola Jiménez, más conocido como “Mossa” por un apodo familiar, ha estado en SER Deportivos Asturias analizando la situación que atraviesa el Real Oviedo tras su derrota contra el Almería: “A todos nos gustaría estar mejor en la clasificación. Esto es un camino muy largo, y ahora la tabla marca una cosa y en junio será otra”.

Escucha la entrevista a Mossa en Radio Asturias

Competitivo como el que más, afirma querer aislarse de lo que sucede en el resto de partidos de la categoría cuando pierden para que no le afecte personalmente: “En esas semanas intento no mirar la clasificación porque me pongo de mala leche. Prefiero abstraerme un poco y cuando ganamos la vuelvo a mirar porque me deja con mejor sensación".

Las bajas han lastrado al equipo en el último tramo de la competición, pero tampoco ha querido justificar la irregularidad en los resultados con las ausencias que han tenido: “Son excusas de equipos mediocres y no debemos caer en eso. Cuanto más potencial tengamos más opciones tendremos de ganar los partidos, pero no nos hemos quejado hasta ahora. La fuerza siempre está en el grupo”.

El último en llegar a esa plantilla fue Omar Ramos, que ya pudo debutar el pasado fin de semana en el Carlos Tartiere. Mossa sabe qué tipo de jugador es y espera que recupere en Oviedo su mejor versión: “Nos va a aportar muchísimo. Se le presupone calidad y además viene con ganas de reivindicarse”. En cuanto al nivel de la plantilla actual, tras la marcha de Aarón Ñíguez y la irrupción de algunos jugadores del Vetusta, destacó que las valoraciones se harán “a final de temporada”, pero sí añadió que el perfil de futbolistas que hay ahora ayudan a “tener más la posesión”.

El próximo encuentro ante el Granada será dirigido por el colegiado gallego David Pérez Pallas, un árbitro que no trae un grato recuerdo a la afición carbayona en temporadas anteriores: “Nunca creo en la mala fe. Me suelo fijar en quién pita cada partido para saber cómo dirigirte a ellos, pero no creo que nos hayan dado nada. Llevamos 17 jornadas y nos han pitado un penalti a favor. Lo peor que podemos hacer es mirar hacia algo que no podemos controlar”, comentó el valenciano.

“El VAR está muy lejos de lo que es el fútbol. Si lo ponen que lo utilicen con total imparcialidad, que se revisen todas las jugadas. Si se utiliza y sirve para ser justo, aunque quite un poco de esencia, me parece correcto”, añadió el defensa ante la posibilidad de introducir la tecnología en el play off de ascenso a Primera División.

Mossa llegó a Oviedo en verano de 2017 procedente del Nástic y firmó por la entidad carbayona hasta junio de 2019. Sobre la posibilidad de renovar su contrato resaltó que “siempre” ha mantenido contacto con el club y que le han manifestado estar “contentos” con su rendimiento. Ahora prefiere centrarse en el “día a día” y el resto “ya se verá”.

Algo que siempre recordará será su doblete en el derbi contra el Sporting de Gijón. Un día inolvidable en su carrera que comparó con el último enfrentamiento ante los rojiblancos: “Significó mucho aquel momento y eso no me lo va a quitar nadie. Pero esta vez me volví a sorprender. El martes pensaba que no se iba a parecer al anterior, pero llegó el jueves y nos metimos de lleno. Diría incluso, que al ser de noche, el recorrido con las bengalas fue más espectacular”.