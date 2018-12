Ultimátum presupuestario

En técnicas de negociación, en las escuelas de negocios, no son muy partidarios del ultimatum. Lleva al bloqueo y escala el conflicto. Se usa para forzar a la otra parte, pero la humilla. Siempre hay que dejarle una salida.

Advierten en esas escuelas de que la mayoría de las veces es un farol. El de ayer del consejero Azpiazu a EH Bildu (lo de hasta esta noche para aceptar su oferta o retira los presupuestos) no lo pareció. Cambió elogios por acusaciones, como la de utilizar a los pensionistas como rehenes. Y enumeró todas las conquistas que se frustarán si EH Bildu no acepta. Pero, dicen que es parte de la estrategia usar un lenguaje duro para conseguir concesiones. Para los aludidos la táctica aconsejada es no entrar al trapo. Así, EH Bildu se ha sacudido la responsabilidad y ha pedido al Gobierno que se mueva.

Lo que los expertos no predicen es cómo acabará esto. Si hay un partido con experiencia en lanzar ultimatums es el PNV. Pero desde la comodidad de la oposición a Gobiernos debilitados. En este caso los papeles se han invertido. Y al Gobierno se le ve cómodo con la prórroga. Del principio al final, un cortejo atípico.