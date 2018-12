Pendientes de los presupuestos hasta la medianoche

El consejero de Hacienda y Economía, Pedro Azpiazu, ha emplazado a EH Bildu a "leerse" la última propuesta que ha puesto encima de la mesa el Gobierno Vasco para pactar los presupuestos de 2019 que se acerca a las demandas de la coalición y a dar una respuesta antes de la medianoche.

Azpiazu ha comparecido en rueda de prensa en el Parlamento Vasco después de que EH Bildu haya considerado "absolutamente insuficiente" la última oferta del Gobierno Vasco basada principalmente en el complemento de las pensiones más bajas a través de la Renta de Garantía de Ingresos (RGI).

Ha dicho no entender esa respuesta de EH Bildu. "Creo que no han leído bien la propuesta", ha incidido tras explicar que su oferta incluye complementar progresivamente las pensiones más bajas mediante la RGI hasta alcanzar los 858 euros al mes en 2021, "como pedía" la coalición.

EH Bildu habla de propuesta "insuficiente"

EH Bildu ve "absolutamente insuficiente" la última propuesta del Gobierno Vasco para intentar llegar a un acuerdo sobre los presupuestos para 2019 aunque "no tira la toalla" y seguirá negociando "hasta el último minuto por responsabilidad política".

La portavoz parlamentaria de EH Bildu, Maddalen Iriarte, ha explicado en los pasillos de la Cámara vasca que la oferta que en las últimas horas les ha remitido el Departamento de Hacienda y Economía "apenas" ha cambiado son respecto a la anterior y que el Gobierno "no se ha movido prácticamente nada".

Ha considerado no obstante que "queda tiempo todavía" para llegar a un entendimiento pero ha pedido al Ejecutivo que "no cierre puertas" ni ponga "ultimátums" de plazos, como hizo ayer el consejero, Pedro Azpiazu, cuando dijo que si esta medianoche no hay pacto el Gobierno retirará los presupuestos.

"La pelota está en el tejado del Gobierno Vasco, suya es la responsabilidad", ha dicho Iriarte, quien ha mostrado la disposición a negociar de EH Bildu, algo que ha quedado demostrado -ha apuntado- en que desde el inicio de las conversaciones su grupo ha "cedido mucho".

Para posibilitar el entendimiento será necesario que el Ejecutivo atienda los tres puntos "de mínimos" que defiende EH Bildu: pensión mínima de 858 euros, "abrir la puerta" para que más personas se acojan a los complementos de pensiones mediante RGI y que en las empresas contratadas por las instituciones el salario mínimo sea de 1.200 euros.

Sin embargo el Gobierno está "atrincherado en los recortes" y ha "dado la espalda a los pensionistas, a las mujeres y a las personas con empleos precarios". Es "inaceptable" que el Ejecutivo opte por "mantener los recortes en un momento en que se dice que la economía está boyante", ha dicho Iriarte, quien ha comparecido ante los periodistas acompañada de la parlamentaria Nerea Kortajarena.

La portavoz abertzale ha considerado que es el Gobierno quien debe esforzarse en lograr un "acercamiento" y le ha emplazado a presentar una nueva propuesta "sin excusas ni pretextos".