"La concordia hará posible que sigamos viviendo en un proyecto común"

Soledad Becerril, Ana María Ruiz-Tagle y Carmen Romero se dieron cita en el Real Teatro de las Cortes de San Fernando para que, ante los más de 200 asistentes, dialogasen sobre algo que cambió sus vidas y, por supuesto, la del resto de españoles: la Constitución Española.

Con la delegada de El País en Andalucía Eva Sáiz como moderadora, pasadas las 18:00 de la tarde comenzaba este encuentro hablando de feminismo, de las mujeres y su papel que, igual que ha sucedido con la Constitución, se ha ido adaptando a la sociedad, y se ha ido equilibrando a través de las leyes.

Ana María Ruiz-Tagle recordaba, de forma anecdótica, la época en la que el uso de anticonceptivos estaba penado: "en los pactos de la Moncloa, las pocas mujeres que estábamos allí decíamos que no podíamos aprobar un texto constitucional en el que los hombres y mujeres son iguales, pero si las mujeres utilizamos anticonceptivos, está penalizado".

"Yo guardo un recuerdo magnífico, porque allí se construyó la arquitectura para la democracia y para el estado democrático de derecho", añadía Soledad Becerril al responder la pregunta de Eva Sáiz sobre qué recuerdos guarda de la época en la que fue pionera entre las mujeres de esa etapa en la que la democracia estaba recién nacida.

Recuerdos que, con un cierto tono de morriña también sacaba a colación Carmen Romero, consciente del papel jugado durante el largo camino andado por las mujeres desde que la Carta Magna fuese votada por todos los españoles en aquel 6 de diciembre del 78. Romero ha incidido en el futuro y en "saber cuál va a ser el pegamento social de los próximos 40 años" para continuar con el progreso.

La juventud también ha sido uno de las temáticas sobre la que han dialogado las tres testigos directas de la historia reciente del país. De entre todas las intervenciones, la de Ana María Ruiz-Tagle fue una de las más directas, invitando a "no tenerle miedo a un cambio, quizás se debería reformar la Constitución, pero no de arriba abajo. Las personas de menos de 50 años no han votado nunca la Constitución".

El encuentro, organizado por la Cadena SER, El País y la Fundación Cajasol también ha abordado un repaso a la situación de la sociedad en cuanto a empleo y economía para posteriormente tratar dos asuntos candentes de la agenda mediática actual: Cataluña y Vox.

Soledad Becerril, sobre la cuestión catalana, relizaba una crítica al gobierno de Pedro Sánchez, alegando que "solo están del lado de unos", y manifestando que en Cataluña hay mucha gente que se siente aislada. Por parte de Carmen Romero, "la unidad territorial necesita y merece un debate sosegado y tranquilo, porque de eso depende nuestra convivencia".

Una vez atravesada la mitad del diálogo, VOX y su sorpresiva entrada al parlamento andaluz entraba a formar parte de un debate en el que Ruiz-Tagle ha alertado que la formación de Santiago Abascal es "un partido que decide que más de el 50 % de la población, que representa las mujeres, no somos iguales".

El diálogo ha repasado todos y cada uno de los focos de actualidad como lo es, inevitablemente, la violencia de género, una cuestión de importancia "máxima" para Soledad Becerril, quien además ha considerado que la protección contra este tipo de violencia "bien merecería una reforma urgente de la Constitución, para que se contemplen incluso los casos potenciales".

Un encuentro en el que las tres participantes y protagonistas han obtenido muchas conclusiones, ideas y planteamientos sobre una extensa variedad de cuestiones que hoy 'traen en jaque' a políticos y ciudadanos y que para Carmen Romero, deberían encontrar la solución en el consenso, pero sobre todo en el cambio de la Constitución ya que, "aunque hagan falta tres quintas partes de aprobación, tendríamos que hacer un debate a nivel parlamentario, pero también social, que implique a la gente joven para que sepamos qué necesita cambiar nuestra Constitución"