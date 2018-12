Córdoba envejece: baja la natalidad, emigran los jóvenes y no vienen inmigrantes

Córdoba envejece. De enero a junio de 2018 han nacido en la provincia 2.980 personas, pero han muerto 4.288. Ese saldo negativo de 1.308 personas nos sigue empujando hacia una sociedad vieja, más vieja que la de otras ciudades. Son datos del Instituto Nacional de Estadística. Detrás de ese descenso de la natalidad hay varias causas, según el investigador del IESA Manuel Trujillo.

En un primer momento, el descenso de la natalidad es un signo de desarrollo. Cuando España se incorpora al grupo de sociedades desarrolladas la media de hijos por pareja se reduce. Ahora estamos en 1,4 por mujer. “No es negativo, la vida ha cambiado”, explica Trujillo. Pero en Córdoba nos estamos pasando de frenada y “hemos ido demasiado lejos” porque las mujeres y los hombres quieren tener más hijos de los que tienen. La encuesta del INE dice que el 50% quieren tener dos hijos y un 25% hasta tres. Si esa voluntad se tradujera en una realidad se alcanzaría la tasa de remplazo, pero no está ocurriendo. Hay factores externos que lo impiden.

El 20%, según los datos del INE, esgrimen cuestiones económicas para no tener los hijos que quieren. "La falta de trabajo, la precariedad, el alto precio de la vivienda que impide la emancipación, o la inestabilidad en el empleo" están detrás de esa decisión, según se responde a los encuestadores. También aparece como un indicador negativo en ese reto el aumento de la infertilidad, o dicho de otra manera, las complicaciones que aparecen a medida que sube la edad media de las mujeres que quieren quedarse embarazadas. “El propio retraso en la maternidad está relacionado con los factores anteriores”, relata Trujillo.

Nuestros jóvenes se van y no vienen inmigrantes

Este investigador propone que la administración sufrague también el tratamiento público de infertilidad para el segundo hijo, y no solo del primero, como ocurre ahora. Otro camino para mejorar este dato y hacer que nuestra sociedad sea menos envejecida es la inmigración.

Córdoba pierde población joven, no solo porque se reduzcan los nacimientos sino porque quienes nacen aquí se van. En 2017 se fueron de Córdoba 3.500 personas de entre 20 y 35 años, y es la segunda provincia menos atractiva para la inmigración, por detrás de Jaén.

A juicio de Trujillo fomentar la natalidad no es el único camino, hay que dar oportunidades de trabajo también para la población inmigrante para que ésta elija Córdoba como destino. Si no es así, Córdoba seguirá viendo reducida su población y seguirá envejeciendo. Y la vejez de la población es arriesgada. Entre otras cosas se dará un problema sociológico: “los jóvenes son los que tienen más ideas de cambio, una sociedad envejecida es una sociedad conservadora y eso no es bueno”.