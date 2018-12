Ilicitanos por Elche se reafirma en su negativa a aprobar los presupuestos

Ilicitanos por Elche votará en contra de los prespuestos que presentará el equipo de Gobierno en el pleno del próximo lunes. La no bajada del IBI o que en la ciudad se mantengan barracones en los centros escolares, son las causas de su negativa.

El portavoz adjunto de Ilicitanos por Elche, Fernando Durá, ha asegurado que aprobar los presupuestos municipales iria contra los principios de su formación. Se ha mostrado claro y rotundo. En el primer año de legislatura, formando parte del equipo de Gobierno, se aprobó una reducción progresiva del impuesto del IBI.

Al no haber modificación de la ordenanza para este ejercicio y no producirse la bajada, el voto será negativo. Durá también ha dejado claro que el equipo de Gobierno no ha apoyado iniciativas de Ilicitanos por Elche como más ambulancias para la ciudad, no se han eliminados los barracones en los colegios de la ciudad.

Considera que las políticas aplicadas durante este tiempo han sido totalmente insuficientes para Elche.

Por otro lado, Ilicitanos por Elche presentará una moción al pleno solicitando que Elche sea ciudad amiga de la infancia, una inicativa de Unicef que fomenta políticas en favor de los jóvenes. Hasta 14 ciudades de la Comunidad Valenciana ya disponen de este sello.