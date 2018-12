El XV Torneo de Fútbol Benjamín contará con el FC Barcelona y el Real Madrid

El próximo 15 sábado de diciembre el Estadio Municipal Emilio Baena Pinos Puente vivirá un evento histórico a nivel deportivo durante la celebración de la décimo quinta edición de su Torneo Benjamín de Fútbol ya que es la primera vez que el Real Madrid juega en Andalucía y la segunda que el F.C Barcelona participa en la cita.

Bajo el lema "Pequeños sueños, marcan grandes historias" las canteras más importantes de España se darán cita en un Torneo único en Andalucía con equipos de primer nivel nacional: Real Madrid, FC Barcelona, Villarreal CF, Málaga CF, Linares Deportivo CF, RCD Espanyol, Levante, UD Atlético de Madrid, Sevilla FC, Granada CF, Made in Ibiza, Valencia CF, Real Betis Balompié, Rayo Vallecano, Córdoba CF y una selección de las Águilas de Zujaira y el Polideportivo Pinos Puente, las dos aficiones locales que se unirán en un sólo equipo para ser más competitivos.

Tal y como explica el alcalde de Pinos Puente, Enrique Medina "queremos ser un referente en la promoción del deporte, de sus valores y del crecimiento personal y deportivo entre los más jóvenes".

En este sentido para el concejal de deportes Alberto Prieto los principales valores que caracterizan el torneo son la igualdad, la justicia, la tolerancia, la realización personal, el respeto y el valor del grupo. Así se ha querido poner de manifiesto contando con paridad en el arbitraje, "habrá dos árbitros masculinos y dos femeninos porque nos parece que desde pequeños hay que inculcar la igualdad en el deporte y sobre todo en el fútbol que siempre parece haber tenido la etiqueta masculina algo que se rebate con hechos como la reciente victoria de la selección española femenina sub 17 que ha sido campeona del mundo".

Por otra parte se han confeccionando carteles en los que se aboga por la erradicación de la violencia, no sólo en el terreno de juego, por parte de los pequeños jugadores, sino por parte de los padres y los aficionados en las gradas "pensamos que aunque los padres no son los protagonistas directos del juego, sí que son los principales transmisores de estos valores de convivencia, no hace falta que sus hijo sea Messi, lo que hace falta es que sus hijos crezcan interiormente disfrutando del deporte y de sus amigos", ha asegurado el concejal.

Pinos Puente lleva 15 años apostando por este evento deportivo, 15 años durante los cuales un gran número de jugadores que han participado en él siendo niños han llegado a ser importantes jugadores de primera división como sería el caso de Brahim Díaz que participó en el Torneo con el Tiro Pichón y hoy es el jugador mas prometedor de nuestro fútbol español y uno de los mejores mediocentros de la Premier League o Marc Cucurella que en la actualidad está siendo la revelación de nuestra liga BBVA con el Éibar y que estuvo en el 2005 en Pinos Puente defendiendo los colores del Espanyol.