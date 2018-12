El concurso para la nueva concesión de los astilleros, en 2019

La época que se preveía fructífera para los astilleros de Huelva con la llegada de la empresa portuguesa Policidencias, no ha dado, a día de hoy, los frutos esperados y no se ha traducido en carga de trabajo para el sector. El Puerto de Huelva volverá a sacar a concurso la concesión de los los astilleros pero, no a final de este año como en un primer momento se habló, sino en el primer trimestre de 2019.

Policedencias sigue esgrimiendo que se presentará para hacerse con los astilleros de Huelva, a pesar de que, incluso, dentro de la empresa, han perdido la confianza en el proyecto. Es lo que ha ocurrido con el que fuera su director, Francisco Gallardo, que ha presentado un proyecto alternativo para optar a hacerse con los astilleros de Huelva, porque cree que el futuro del sector naval en Huelva no está garantizado con la iniciativa portuguesa.

El retraso en la salida de la concesión se debe, entre otros motivos, a que aún no está cerrado el concurso de acreedores ni finalizada la liquidación de los inmuebles de la antigua propietaria Contsa. Desde UGT se ha pedido de cara a la nueva concesión que se mire con lupa la seriedad de la empresa. Lo cierto es que las expectativas depositadas en Policedencias parecen esfumarse y eso a pesar de que a principios de año fue la solictud mejor valorada por los técnicos de la Autoridad portuaria.

El puerto de Huelva retiró la concesión a Astilleros Cotnsa, que tenía por 10 años, hasta 2023, por diversos motivos, entre ellos la deuda por impago durante más de 12 meses al puerto, el incumplimiento del 50% del volumen mínimo de negocio fijado en el título concesional y la falta de inversiones. Desde que en 2010 perdiera la licencia de construcción de barcos, lo cierto es que el sector no ha remontado.