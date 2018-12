La Diputación se suma a la manifestación por las infraestructuras

La Diputación Provincial de Huelva ha aprobado por unanimidad la moción para que la institución se sume a la manifestación en defensa de las infraestructuras de Huelva y su provincia que se convocará por parte del Ayuntamiento de la capital.

En la iniciativa, presentada por el diputado no adscrito, Ruperto Gallardo, se solicita que a esta reivindicación se unan las fuerzas sociales, empresarios, sindicatos, asociaciones de vecinos, así como invitar a todos los ayuntamientos de la provincia a sumarse a la manifestación.

En declaraciones a los periodistas previas al pleno, Gallardo ha precisado que esta moción "ya es conocida porque también se aprobó por unanimidad en el pleno del Ayuntamiento con el fin de reclamar todas las infraestructuras que Huelva y la provincia necesitan".

Al respecto, el portavoz del equipo de gobierno de la Diputación de Huelva, José Fernández, ha asegurado antes del pleno que iban a apoyar esta moción, no obstante ha matizado que el diputado no adscrito "pudo traerla a pleno entre 2015 y 2018, más allá que sea oportuna o no, porque creo que no han empeorado los trenes en los últimos seis meses en relación a los siete años anteriores de gobierno del PP".

"Nos vamos a sumar porque desde que el PSOE gobierna en la nación hemos traído dos mociones al pleno al respecto y nadie nos va a dar lecciones de legitimidad porque hemos sido reinvindicativos y hemos tenido reuniones con el Gobierno actual, la diferencia es que el anterior tardó siete años en citarnos y el actual cinco días", ha remarcado Fernández.

Por otro lado, el pleno ha aprobado una moción solicitando al Gobierno central la puesta en marcha de un Pacto de Estado en materia de inmigración. La iniciativa, presentada por el grupo socialista, ha contado con el apoyo del diputado no adscrito y la abstención del grupo popular.

En la moción, se pide la participación de las comunidades autónomas, los ayuntamientos, las ONGs y las fuerzas políticas, y "que se deje al margen la confrontación partidaria para dar respuestas y aportar soluciones al drama migratorio con responsabilidad, coordinación y cooperación".

La segunda de las mociones presentadas por el grupo socialista ha salido adelante también con el apoyo del diputado no adscrito y la abstención del grupo popular. En ella se reclama al Estado la financiación adecuada para Andalucía y se recuerda que el segundo punto de la Disposición Adicional Tercera del Estatuto de Autonomía de Andalucía recoge que "la inversión destinada a Andalucía será equivalente al peso de la población andaluza sobre el conjunto del Estado para un periodo de siete años".

También por unanimidad ha sido aprobada la moción del grupo popular mostrando su apoyo a la reivindicación de las comunidades de regantes de la provincia de Huelva en relación a dar prioridad a la actuación del desdoblamiento del túnel San Silvestre e instar al Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía a iniciar los trámites administrativos y legales para la ejecución de la propuesta de desdoblamiento de dicho túnel.

Igualmente, se ha aprobado la moción del grupo popular para que la Diputación manifieste su malestar por los problemas en las comunicaciones ferroviarias de la provincia, exigiendo al Ministerio de Fomento las garantías suficientes para que incidentes como los que han venido sucediendo recientemente no se vuelvan a repetir.

La tercera moción del PP, en la que solicitaba que la institución inste a la Junta a adoptar las medidas oportunas para la dotación de personal de enfermería que asegure un servicio de calidad en la provincia de Huelva, ha sido rechazada.