Semana a ritmo de Chris Martos y The Smiths

Un miércoles más, la música se hace un hueco durante unos minutos de una forma especial para recoger las sugerencias que nos acercan nuestros músicos cada semana. En esta ocasión los encargados de 'dar la nota' han sido Iván Domenech y Javi Riera.

El primero nos ha traido un tema del nuevo disco de Chris Martos titulado 'Lo que está aún por contarse', que coincide con el mes de enero de acuerdo a los títulos de los 12 nuevos temas que el cantante ibicenco presenta este viernes en el Centro Cultural de Jesús.

Riera, por su parte, nos propone la canción 'There is a light that never goes out', un tema de la banda The Smiths. Una sugerencia que nos deja poco antes de presentar el nuevo disco de su banda, Tales of Gloom, este miércoles en Can Ventosa.