"Estamos desesperados, la familia ya no sabemos por dónde buscar"

Cuando se cumplen 12 días de la desaparición del joven de 18 años Cristian Foronda Serrano, que había llegado a Cortijos Nuevos procedente de Granada para trabajar en la aceituna con sus familiares, uno de sus tíos, José Luis Serrano, ha pasado por el programa 'Hoy por Hoy Jaén' para contarnos la última hora del caso. Ha sido sincero y ha señalado que están "desesperados". "La familia ya no sabemos por dónde buscar", ha lamentado.

De nuevo, como desde el primer día, sus familiares vuelven a hacer un llamamiento a la colaboración ciudadana insistiendo en que no existía ningún problema en el ámbito familiar que pudiera haber provocado la desaparición del joven. "Él había venido a la aceituna muy ilusionado, contento porque quería ganar su propio dinero. De hecho el día que desapareció iba a comenzar la campaña, lo que pasa es que estaba lloviendo", ha señalado su tío.

La búsqueda, según la Guardia Civil, se ha suspendido por falta de pruebas, pero la investigación continúa su curso tal y como ha confirmado su tío a esta emisora: "Sé que están interrogando a amigos y eso, preguntando por si alguien puede aportar alguna pista, pero nosotros no sabemos nada". "Si por la familia fuera la búsqueda no se hubiera suspendido, pero yo también entiendo que si no hay pistas, es una zona muy abrupta, con mucha vegetación...", ha explicado.

12 días sin noticias

El móvil de Cristian Foronda se apagó el mismo viernes a las siete de la tarde. "Yo lo vi a las ocho de la mañana, a las diez salió de casa y ya no lo hemos vuelto a ver", señala su familiar, que además ha insistido en agradecer a todos los vecinos y a todo el mundo que ha colaborado, especialmente a los profesionales, aunque el tiempo que pasa esté minando la moral de los suyos. "Yo barajo cualquier hipótesis, no paro de darle vueltas a la cabeza y cualquier cosa que pienso no le veo lógica, entonces...siento desesperación total".

Cristian Foronda en una foto en sus redes sociales. / Radio Jaén

Cristian no ha realizado ningún movimiento bancario en su cuenta y no existen pistas sobre su desaparición, aunque hayan aparecido mensajes en las redes sociales que han resultado ser bulos. En el momento de la desaparición llevaba una sudadera negra de capucha gris, un pantalón de camuflaje y botas verdes. Además, tenía gafas, un fino bigote, una dilatación en la oreja y medía alrededor de 1.80 metros.