Nene Montero quiere ya refuerzos que puedan debutar en Córdoba

El Xerez CD ya ha empezado a preparar el partido del próximo domingo ante el Córdoba B, que se ha fijado para las once y media de la mañana.

Los azulinos se enfrentarán al segundo clasificado, invicto en su estadio y uno de los principales candidatos a disputar la liguilla de ascenso a Segunda B.

Antonio Montero `Nene´, sabe de la dificultad del encuentro, pero confía en traer de Córdoba un buen resultado, “el partido se las trae, es verdad, pero también se las traía el de Algeciras y pudimos ganar, igual que con el efecé. Este filial es difícil cuando te roba la pelota, son jóvenes y rápidos y muy bien trabajado. Si aguantamos los primeros 30 minutos, jugando bien, descubriremos sus debilidades y si se estamos tranquilos y con la cabeza puesta en el partido, se le puede hacer daño”, mantiene en la Cadena SER.

El técnico del Xerez CD, mantiene que su equipo ha mejorado, especialmente en defensa, “estamos causando muchas dificultades al adversario, estamos trabajando muy bien y me siento orgulloso de eso. No es que estemos recibiendo pocos goles, sino que no nos crean mucho peligro, nosotros no nos encerramos debajo de los palos, pero arriba hay que llegar y hay que marcar, esto va por rachas y ahora hay que tener paciencia, porque nos cuesta hacer goles”.

A la espera de que lleguen refuerzos, el primero en llegar puede ser el delantero Asier Alonso, que llega procedente del US Civitanovese de la Serie D2 italiana, el preparador malagueño reconoce que para competir en mejores condiciones “nos falta más velocidad en las transiciones y para eso necesito tener jugadores rápidos. Mi equipo es muy solidario, reparte los esfuerzos para obtener los beneficios, pero hace falta tener un poco más de velocidad, más uno contra uno, más sorprender a los laterales, eso casi no lo estamos apreciando”.

Delanteros que tienen que llegar en los próximos días, “porque quiero tener competencia arriba, yo recuerdo a mi Xerez con Maikel, Pineda, Fali Montes, Walter Otta, Cabello, a Julio Pineda, cinco delanteros y luego yo elegía y al final, terminamos subcampeón de liga y ese problema lo quiero yo ahora”.

Antonio Montero quiere poder llevar a Córdoba a alguno de estos fichajes, que aún no se han concretado, pero “estamos trabajando en varios frentes y yo quiero tener noticias este jueves. Yo no me quejé antes de jugar en Guadalcacín con tantas bajas, pero había que pasar el mal trago. Nos falta gente, son tres partidos en una semana, es un cúmulo de trabajo fuerte”.