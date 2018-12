Madrid permitirá financiar el bachillerato y la FP en los centros privados

Es el tercer paso y, el definitivo, que se da en esta legislatura para afianzar la enseñanza concertada en la Comunidad de Madrid. El primero fue recuperar los conciertos de Formación Profesional (FP) por orden de la justicia. Once del medio centenar de conciertos que existían en esta etapa y que fueron eliminados tras introducir un sistema de ayudas para los alumnos han vuelto a firmarse en los últimos meses. Después, el segundo paso, hizo un guiño al bachillerato privado. El presidente Ángel Garrido anunció un cheque para ayudar a cursar estos estudios a los alumnos de los centros concertados. Ahora, el tercer paso, a escasos meses de la cita con las urnas, va a sentar las bases para que, al margen de ayudas o cheques, los centros privados puedan acceder al sistema de conciertos en las enseñanzas no obligatorias, en bachillerato y FP.

Así se establece en el decreto que el gobierno madrileño está ultimando en estos momentos y tiene previsto aprobar en las próximas semanas, aunque un portavoz de la consejería de educación no pueden aclarar si será antes de finales de año. Ese portavoz asegura que no se ha pensado en financiar nuevas unidades de inmediato sino que "se instaura la norma para que exista la posibilidad de que se ponga en marcha en un futuro". Queda aún un fleco, la enseñanza en el primer ciclo de educación infantil (de 0 a 3 años), también no obligatoria, que queda de momento fuera de esta nueva regulación. La consejería de educación confirma que se seguirán ofreciendo las ayudas a las familias que matriculen a sus hijos en escuelas privadas.

El nuevo decreto introduce alguna otra novedad. Para acceder al régimen de conciertos se valorará que el centro privado haya iniciado su funcionamiento con una antelación de al menos dos cursos académicos. Además, se dará preferencia a los centros constituidos como entidades sin ánimo de lucro para recibir financiación pública.

El PSOE-M cree que esta nueva regulación no va a servir para poner freno a uno de los problemas principales de la educación concertada madrileña, como es el cobro de cuotas irregulares a las familias. El diputado socialista en la Asamblea y portavoz de educación del partido, Juan José Moreno, recuerda que hay miles de alumnos de bachillerato y de FP que este curso se han quedado sin plaza en un instituto público por la escasa oferta de la Comunidad y la falta de inversión en los centros públicos. Podemos también ha puesto el grito en el cielo al conocer esta nuevo decreto. "Llevamos toda la legislatura exigiendo que se construyan las plazas públicas necesarias y la Comunidad de Madrid lo único que hace es sistemáticamente apostar por la educación concertada maltratando a la educación pública", asegura la diputada Beatriz Galiana.