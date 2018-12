El fiscal jefe: "Se ha producido alarma social, pero no tiene mayor importancia"

El fiscal jefe de Balears, Bartomeu Barceló, descarta que la intervención de teléfonos a periodistas siente un precedente peligroso. Considera que se ha creado una gran alarma social pero que los hechos no tienen mayor importancia. En declaraciones a la Ser ha negado que la actuación implique un precedente peligroso.

"Creo que se ha producido una alarma social porque no se había dado esta situación antes, pero no tiene mayor importancia" ha señalado Barceló, quien lo ha comparado con los registros que en ocasiones se han efectuado en despachos de abogados "que también tienen derecho al secreto profesional.

Barceló, que ha supervisado la orden firmada por la fiscalía anticorrupción para registrar las sedes de Europa Press y Diario de Mallorca, subraya que no se trata de buscar la fuente de un periodista "sino de comprobar datos que ya están siendo investigados". "No es que se quiera infringir el secreto profesional del periodista, que está constitucionalmente reconocido. Los periodistas no son en ningún momento objeto de investigación, ni muchísimo menos" ha señalado.

El fiscal jefe no considera que la medida sea desproporcionada, insiste en que se ha estudiado "mucho" si la actuación invadía el derecho al secreto profesional e invita a la presentación de un recurso si no se está de acuerdo con las decisiones judiciales.