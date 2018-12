El UCAM sale más líder de Le Mans

El camino del UCAM Murcia hacia octavos de final se va allanando. Séptima victoria en apenas ocho jornadas. Los universitarios derrotaron al Le Mans (71-80) tras un encuentro en el que nunca fueron por debajo en el marcador. Los de Javier Juárez llegaban como líderes y consolidan su primer puesto después de que el Avellino pinchara en casa con el Nizhny Novgorod. Ahora, a falta de seis partidos por jugarse, el UCAM aventaja en dos triunfos a sus más inmediatos perseguidores: la escuadra italiana y el Banvit turco (que ganó en Alemania).

El UCAM Murcia dominó la primera mitad. Desde los compases iniciales abrió una pequeña brecha gracias a Delía y Soko (y posteriormente Doyle), aunque la entrada del atlético Yeguete espoleaba al Le Mans, que conseguía irse al final del primer cuarto con un 18-22. Una ventaja que se amplió en el inicio del segundo, gracias a la aportación ofensiva de Edu Durán, que ponía el 20-28. Sin embargo, los triples de Eito y Tabu apretaban el choque con un 34-35. Rudez, que dejó una buena imagen esta vez, anotaba y Doyle ponía el 35-41 antes de que los protagonistas se marcharan a vestuarios.

Richard Hendrix, ex de Granada, Unicaja o Gran Canaria, mantenía a los franceses en el partido durante el tercer cuarto con sus diez puntos (acabó con 20), pero no encontraba apoyos y el UCAM seguía gestionando su ventaja, escasa pero a su favor en todo momento. El momento de mayor apuro llegó ya en el último cuarto, cuando Bigote, con dos canastas consecutivas colocaba el 62-63. No le temblaba el pulso al equipo de Javier Juárez, que iba a la línea de personal con Kloof y la distancia se iba de nuevo al 64-70. Al Le Mans le faltaba contundencia y el UCAM, sin grandes alardes, jugaba con el reloj a favor. Delía y Soko, los mejores del cuadro universitario con 14 y 18 puntos cada uno, anotaban en los últimos instantes. Un triple del británico a falta de dos minutos colocaba el 66-76. Aunque uno de Tarpey complicaba el encuentro con el 71-76, el mismo Soko cazó un rebote ofensivo vital y sentenció el partido con dos tiros libres de Oleson para el 71-80.