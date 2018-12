Tornel: "La forma igual no fue idónea, pero Cordero es el mejor perfil"

La elección de Pedro Cordero como director deportivo del Real Murcia no vino exenta de polémica. El máximo accionista, Francisco Tornel, dio la cara en SER Deportivos y explicó cómo se descartó a Julio Algar, pese a que la Comisión Deportiva le había elegido el pasado viernes. Tornel reconoció que "las formas no fueron buenas, pero el perfil de Cordero era el idóneo". De cara al futuro, Tornel deja claro que "en el futuro queremos que las decisiones de las comisiones sean definitivas" y no descarta que Algar pueda ser válido para la futura estructura del Real Murcia. Escucha en esta entrevista cómo se acabó eligiendo al director deportivo según Paco Tornel:

Seguir leyendo