Podemos e Izquierda Unida, lejos de la confluencia

Las negociaciones entre ambas formaciones políticas están estancandas y de momento no hay diálogo, aunque mantienen la puerta abierta a un posible acuerdo.

Las posiciones, tanto en la confluencia a la candidatura regional como en los muncipios de Cartagena o Murcia, están muy alejadas y ambas formaciones hablan de dificultades, que no son insalvables, pero si complicadas.

El Secretario general de Podemos, Oscar Urralburu ha señalado que el mandato que tiene es tratar de conseguir ese acuerdo, pero la última propuesta que han hecho para llegar a un acuerdo regional y en Murcia y Cartagena no ha recibido respuesta de IU y al contrario, añade "memos visto por los medios de comunicación es un deseo expreso por parte de IU de romper el diálogo y anunciar que se presentan por su cuenta".

Los principales escollos, según Urralburu, están en el código ético de Podemos sobre el límite de los mandatos y también sobre las posiciones en la lista. Urralburu dice que no obstante siguen abiertos al diálogo y si no es posible seguiran trabajando para llegar a acuerdos con otras formaciones políticas. El plazo lo fija en el día de la inscripción de la listas electorales, es decir, un mes antes del proceso electoral.

Desde IU, el coordinador, José Luís Alvarez Castellanos asegura que las posiciones ahora mismo están bastante alejadas, en las listas, y también en la denominación de ese cuerpo político nuevo, como se va a gobernar ese cuerpo político nuevo o en el programa electoral.

Alvarez Castellanos no alarga tanto el plazo como Podemos para cerrar ese acuerdo y asegura que está casi agotado. Aunque, añade, "no queremos cerrar nada, cercenar cualquier acuerdo, incluso in estremis", lo cierto es que en breve deben hacer pública su posición porque el calendario corre en contra de IU.

Por lo tanto, escuchados unos y otros , a día de hoy, se antoja muy dificil que haya acuerdo. Problamente, los resultados en Andalucia han acelerado este distanciamiento, que también se ha dado en otras comunidades autonomas.