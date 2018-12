Definitivamente, no. En líneas generales no ha gustado la iluminación navideña instalada en la capital. No hace falta más que hacer un recorrido por las redes para darse cuenta del descontento generalizado de la población. Este tema de la luz ornamental es delicado, es verdad. Si despliegas muchos medios te critican por derroche. Si apuestas por la austeridad, te descalifican porque Palencia merece algo mejor. Digo yo que entre un punto y el otro debe haber un término medio.

No se nos puede llenar la boca constantemente con la dichosa afirmación de que Palencia es referente, estoy hasta el gorro de la frasecita, para luego instalar la paupérrima iluminación que el Ayuntamiento ha colocado en distintas zonas de la ciudad. Las quejas vecinales llegan de todos los puntos y eso debe hacer reflexionar al equipo de Gobierno. Me consta que esta no era la iluminación que quería Polanco, pero es la que ha instalado y ahora le toca apechugar con las críticas. No se trata de lo de Vigo, ni siquiera de lo de Valladolid.

Aunque he de matizar que miro con envidia a Vigo que ha conseguido este año con su espectacular iluminación que los hoteles, cafeterías y comercios rebosen de gente, con visitantes venidos de China, Italia o Francia. Eso sí es ser referente. Ha habido precipitación en la forma de tramitar la iluminación de Palencia Lo sé, ha sido un año duro para el equipo de Gobierno con un antes y un después tras el fallecimiento de David Vázquez. Pero lo cierto es que la gente ve lo que ve. Y lo que está viendo es una iluminación triste, pobre para Palencia, que reproduce la de algún año anterior.

Pareciera como si el consistorio ha actuado con el piloto automático. No puede ser que en el puente de la Inmaculada la Plaza de la Catedral presentara un aspecto parecido a la boca del lobo. Por no iluminar no hemos iluminado ni la fachada del templo. Así nunca seremos referentes. Así nunca atraeremos visitantes, y los que vengan se llevarán una triste imagen de nuestra ciudad. A veces los hechos son tozudos y desmienten los entusiasmos políticos. Se nos llena la boca, al menos a nuestras autoridades, de lo grande que es Palencia; pero la realidad nos baja a la verdadera dimensión.

En iluminación no somos referentes. Es más, somos deficientes. Así pues, el Ayuntamiento suspende este año en iluminación navideña. No lo digo yo, que también lo pienso. Lo dicen decenas y decenas de vecinos que trufan las redes con duras críticas a una ornamentación en la que no parece que haya habido ni cariño ni esmero. El comentario está en la calle. Permítanme el chiste fácil: en el ornato navideño este año ha habido pocas luces; muy pocas luces, diría yo.