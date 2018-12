Es difícil sobre ponerse a las campañas de marketing, a la publicidad a los continuos mensajes de que si no consumes, si no compras NO PUEDES SER FELIZ, pero estamos llegando a unas épocas del año, donde esta tarea de resistencia es casi imposible.

Se empieza entrenando en Noviembre con los días sin IVA, las ofertas, los descuentos del viernes negro o de una semana - todo facilidades y ventajas- para comprar de manera compulsiva, sin pararnos a pensar si nos hace falta, si lo necesitamos y donde acaban la mayoría de las cosas que eran portadoras de la felicidad?... pues en la basura.

Pero cuando llega el mes de diciembre, ya la fiebre del consumismo es imposible de superar y deberíamos pedir que nos pongan a toda la población un tratamiento urgente.

Hay una locura colectiva y extendida de que “necesitamos comprar todos los días” y cuando llegan las fiestas de diciembre y se juntan 2 días seguidos- ¿Es imprescindible abrir?, como este domingo pasado. Condenar al personal de los supermercados y del comercio, cargarse el descanso, poder disfrutar del ocio con la familia y los amigos y todo ¿para qué?. De verdad no podemos estar dos días sin comprar?. Estamos enfermos

La locura se contagia también desde las decisiones políticas. Los Ayuntamientos de todos los lugares entran en una especie de competición a ver quién es más: Quien pone las luces de navidad más pronto, quien pone el árbol de navidad más alto, quien ilumina más espacios. Y otra vez la misma pregunta ¿para qué?.

Dedicar dinero público, de los impuestos para favorecer el consumismo, la degeneración y el derroche. Y hablando de derroche, nos deberían explicar, porque el presupuesto de luces de este año del Ayuntamiento de Palencia, es casi tres veces más que lo dedicado en años anteriores.

Vamos a poner mucho cuidado y mucho trabajo en descubrir que el verdadero “espíritu de la navidad” en realidad es comprar, consumir y consumir y consumir – ¿Ustedes creen que en eso consiste ser felices?.