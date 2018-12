PAH: "Tenemos más de 60 casos de emergencia habitacional y 10 desahucios"

La Plataforma de Afectados por la Hipoteca se concentra para pedir medidas urgentes en materia de alquiler. Tras los desahucios por la hipoteca nos encontramos ahora con la denominada "burbuja del alquiler".

En la Primera Llamada de la SER, Tere González, portavoz de la Plataforma, decía que en estos momentos hay "más de 60 casos de emergencia habitacional y más de 10 desahucios inmediatos. Tenemos ya a algunas mujeres viviendo en una pensión con sus niños. A estas familias no les queda otra, más que el Gobierno o el Ayuntamiento de Pamplona les alquile una vivienda. Muchas viven hacinadas en una habitación por la que pagan entre 250 y 300 euros al mes. Con ese dinero bien podría alquilárseles una vivienda social".

González explicaba que la situación de los pisos patera en la comunidad sigue siendo igual de grave. "Es la única solución que encuentran muchas familias. Normalmente son mujeres monoparentales con niños que comparten en una habitación cama, o ellas duermen en el suelo, tienen horas para utilizar el baño, cosa difícil con los niños ya que no los pueden duchar todos los días... Tienes derecho a una balda del frigorífico, tienes horas para poder cocinar...así no se puede vivir, los niños no rinden en la escuela. Así se conculcan sus derechos".