Doble frente para Osasuna

Osasuna pendiente del parte médico para recibir al Alcorcón el domingo en el Sadar con Luis Perea ya descartado. El centrocampista madrileño se despide de 2018 al sufrir, con un pisotón en el tramo final del entrenamiento, la fractura del quinto dedo de su pie derecho. La sesión de este miércoles tampoco la pudo acabar Rubén García al sentir un pinchazo muscular que le hace ser seria duda para el domingo. Además Lillo por segundo día consecutivo no pudo entrenar afectado por un proceso gripal. El último inquilino de la enfermería es Aridane Hernández, el central se ha reincorporado al trabajo con el grupo de forma parcial y aunque no está descartado su concurso parece complicado. De aquí al domingo hay plazo para recuperar efectivos pero Jagoba Arrasate cuenta con alternativas para suplir las posibles ausencias con Iñigo Pérez, Barja o Villar esperando volver a la titularidad.

El otro frente abierto en Osasuna es más extradeportivo y en concreto deja en el aire el último partido del año para los rojillos. Los problemas económicos del Reus con reuniones de última hora con la Liga no garantizan la continuidad del conjunto catalán y no se descarta que igual no se dispute el partido previsto para el próximo domingo 23 de diciembre. Está previsto que este jueves la plantilla del Reus ofrezca una rueda de prensa para informar sobre su situación.