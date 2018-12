Aperribay: "Zurutuza se lo merece todo"

Terminada la Junta General de Accionistas, en la que recibió de nuevo el apoyo mayoritario de la masa accionaríamos, Jokin Aperribay, presidente de la Real Sociedad atiende a AS en el Kursaal para repasar toda la actualidad del club donostiarra.

-¿Satisfecho con el resultado de la Junta?

Sí, contento. Ha sido una junta tranquila, con muchas intervenciones alrededor de las incidencias existentes en el campo pero están todas identificadas y tienen su proceso de trabajo. Agradecer a las personas que han venido y el apoyo que hemos recibido.

-Han anunciado que al final la Real aportará 48 de 60 millones a las obras de Anoeta, ¿eso se hace sólo gracias a las cuentas saneadas que han presentado?

Estamos muy contentos por la unanimidad del apoyo de todo el mundo a la reforma de Anoeta. Eso ha sido muy importante. Financiar el coste me parece que es lo que debemos hacer, es un campo que no es de la Real, pero con todo el dinero que vamos a invertir nos dará uso para muchos años. Es mucho dinero, pero es la primera necesidad para estar el el fútbol del futuro y de élite.

-¿Esos diez millones de más que aportan son sobrecoste del proyecto de reforma de Anoeta?

No es aportar 10 millones más al proyecto inicial, sino acometer otros proyecto para apuntalar la mejoras de Anoeta.

-A pesar de las críticas recibidas en la Junta de las obras de Anoeta, ¿compensa ese proyecto tan Grande?

La respuesta de la afición en general está siendo magnífica, estamos muy contentos, nos queda un año obras y aunque existen incidencias, estamos contentos por cómo va todo.

-¿Por culpa de tener que poner más dinero a Anoeta no se han podido hacer inversiones más caras en fichajes?

Mezclamos cosas. La tesorería de la Real está invirtiendo mucho en Anoeta y estamos contentos con ello. Y el gasto el equipo es variable. No hay que entenderlo de forma conjunta. Hemos pensado en la cuenta de explotación para el futuro. El 21 de diciembre de 2008 estábamos con la tesorería negativa de 30 millones, y pensar que hemos superado un proceso concursamos y que estamos aportando tanto dinero a la reforma del campo es increíble. No tiene nada que ver la tesorería con la cuenta de explotación. Tiene que ver más los conceptos variables, y tiene que ver con que los mejores jugadores de la plantilla se queden. Y cuando sabes que vas a tener beneficioso en la cuenta de explotación, lo que haces trabajar con ello.

-Parece que le ha molestado que se rumorease que habían pensado en Ruben De la Barrera como primer entrenador...

No me ha molestado que hubiese ese rumor. Estuve en todo el trabajo de elegir a los ayudantes de Garitano, otra cosa es que no les conociera. Pero no hubo debate en el Consejo, ni Olabe lo pensó.

-Hablando de Olabe, ¿cómo valora su trabajo?

Muy bueno. El trabajo de Olabe en la Real está siendo muy bueno. Y mi visión es del día a día, hay que insistir en los procesos y la exigencia. Aunque al final nos quedemos solo con los resultados. Estudiar las cargas de trabajo y conceptos tácticos a mejorar y los procesos coordinados de los diferentes equipos. Esperemos que los resultados lleguen, pero hay que ser pacientes.

-¿Va a haber refuerzos en enero?

No. Nadie del club me lo ha solicitado.

-¿Esta es su última Junta como presidente de la Real?

Estoy con muchas ganas y mucha fuerza. No metí a amigos en el consejo hace un año para dejarles tirados a la primera. Llevamos un año y estamos con muchas ganas y fuerza. En mi cabeza no tengo ese debate.

-¿Y qué opina del trabajo y los resultados de Asier Garitano?

Unir el trabajo con los resultados sería valorar más el trabajo. La información es que trabaja mucho y que está poniendo todo el empeño para que todo sea mejor. Él sabe que los resultados deben ser mejores. Hay que buscar ese punto de regularidad para ir para arriba.

-¿Qué le parece lo que se dice en Bilbao de que el Athletic debe ir a por niños de 15 años en Zubieta?

El Athletic es un gran club y vamos a esperar con respeto su proceso electoral. Si pedimos respeto para ellos, también demandamos ese respeto a nuestro trabajo y nuestra casa. Muchas veces ya he dijo que no estoy de acuerdo con su política de fichajes.

-¿Cómo va la renovación de Zurutuza?

Zurutuza como Xabi Prieto, Aranburu y Agirretxe se merecen su espacio para decidir en el momento oportuno su futuro. David sabe que tiene las puertas abiertas siempre de la Real. La Real no le ha hecho una oferta a Zurutuza. La Real sí sabe lo que piensa Zurutuza. Me reúno siempre con él, todos los días. También queremos que siga. Pero hay que esperar. David quiere estar convencido de los paso que da. Y está ejerciendo su labor en el club como capitán de maravilla. Se merece el respeto de la espera para tomar la decisión. Hay que esperar, porque queremos convertir en noticia ya algo que va a llegar en cuanto lo madure y lo crea oportuno. David sabe lo que pienso y sabe lo que pensamos. Y ayer tuvimos una reunión con él y con Olabe de una hora para que sepa su importancia para la Real.

-¿Han pensado en la renovación de Le Normand?

Lo que nos habíamos propuesto para diciembre eran las renovaciones de Barrenetxea y Roberto lopez. Le Normand ha tenido una actuación magnífica. El domingo por la noche le llame a Alguacil por cómo preparan a los jugadores para estar aptos para el primer equipo.

-Ha hablado de fichajes, ¿y salidas habrá en enero?

Alguna salida no está planificada. Tampoco entrada. Pero en defensa se está tirando de Le Normand. Y vemos que hay jugadores del filial cerca del primer equipo. En este momento no hay demanda ni del entrenador ni del director de fútbol.