Buenas y malas noticias en Zubieta

Buenas y malas noticias en la última sesión a puerta abierta de la semana en Zubieta. Porque Asier Garitano recupera efectivos importantes para enfrentarse al Getafe este sábado, pero al mismo tiempo pierde otros jugadores y tiene la duda de su principal baluarte en ataque, Adnan Januzaj. En la vuelta al trabajo tras el día de descanso, el técnico realista ha visto como entraban ya con el grupo tres tocados de las últimas semanas, David Zurutuza, Diego Llorente y Aritz Elustondo. Los tres han completado el entrenamiento con normalidad y han desmotrado que están recuperados para volver esta jornada. Se trata de tres altas deportivas muy importantes, porque la Real estaba bajo mínimos en defensa, por lo que tanto Elustondo como Llorente tienen serias opciones de formar en el equipo titular en el Coliséum Alfonso Pérez.

Pero no todo van a ser alegrías. Sería demasiado pedir. El susto de esa sesión en Zubieta a puerta cerrada lo ha dado Joseba Zaldúa, que ha tenido que abandonar la práctica colectiva por culpa de unas molestias en su muslo izquierdo. No parece que vayan a ser muy graves, pero de entrada le hacen ser duda para el partido contra el Getafe y que vuelva a la enfermería, de donde ha salido recientemente. Su baja podría ser cubierta por Andoni Gorosabel, pero también por Aritz Elustondo, que está justo de vuelta tras lesionarse el pasado viernes. El de Beasain ha cumplido de central, pero también de lateral. Así dejaría sitio para el eje de la zaga a Diego Llorente, cuyo concurso es bastante probable, porque en las semanas anteriores Héctor Moreno era el único central disponible de la primera plantilla. El mexicano formaría con el madrileño, a no ser que Garitano premie con otra titularidad al defensa del filial Le Normand, cuyo concurso estas jornadas atrás ha sido muy fructífero.

Por otra parte, hay que valorar la recuperación de David Zurutuza. Lesionado en la última jornada, sus compañeros lo echaron de menos por su aportación vital en línea de tres cuartos del campo rival, porque cuando está bien físicamente, se convierte en un jugador indispensable para la Real. Su conexión con Adnan Januzaj es un recurso importante para la Real en ataque; aunque habrá que ver si el belga está en condiciones para Getafe. En principio sí, pero Januzaj no ha entrenado con sus compañeros por precaución, por unas pequeñas molestias que en principio no revisten gravedad. Habrá que ver cómo evoluciona en los dos últimos días antes del partido. Garitano quiere a toda su plantilla en condiciones, porque necesitarán toda ayuda para subir en la clasificación. Ayuda como la moral, por lo que se empeña en tener largas charlas con Willian José, para intentar liberarle de la ansiedad que le está impidiendo ver puertas en los últimos partidos. También ha estado un buen rato conversando sobre el césped con los tres capitanes de la primera plantilla: Illarramendi, Zurutuza y Oyarzabal.