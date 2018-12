Santander homenajea a Cionín Villagrá

Cionín Villagrá dejó de patinar a los 20 años. Había conseguido ser campeona de España de patinaje artístico en 12 ocasiones y 2 veces subcampeona del mundo. Entonces se fue a vivir a Estados Unidos, en principio para un par de meses, pero ha acabado residiendo allí de forma permanente, aunque todos los años viene a Santander donde conserva parte de su familia.

Este sábado, 15 de Diciembre en el Palacio de Deportes, entre las 11:00 y las 13:00 horas, la Federación Cántabra de Patinaje le va a realizar un homenaje y por eso, como nos ha contado en Hoy por Hoy Cantabria "se siente muy agradecida". "El sábado no me pondré los patines, no creo, ya solo patino con mis nieta" ha asegurado Villagrá que ha recordado cómo empezó a patinar bajo la mirada atenda de Nelly de la Fuente en las instalaciones del tiro del promontorio de San Martín.

Cartel anunciador del homenaje. / Cadena SER

En Hoy por Hoy Cantabria nos ha acompañado también Santiago García, presidente de la Federación Cántabra de Patinaje y el periodista Raúl Gómez Samperio que ha recordado el palmarés de Villagrá.