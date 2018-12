El consejero de Sanidad explica que el Ayuntamiento de Cuéllar aún no ha aportado el suelo para el futuro Centro de Salud

El futuro Centro de Salud de Cuéllar aún tienen un largo trayecto que recorrer según explicó en el pleno de las Cortes de Castilla y León el consejero de Sanidad a preguntas del procurador socialista, José Luis Aceves. Saez Aguado fue bastante concreto: "licitaremos la redacción del proyecto cuando tengamos la plena disponibilidad del solar que es requisito indispensable para iniciar un expediente de esta naturaleza". El consejero explicó que el Ayuntamiento de cuéllar ha aprobado la cesión pero está pendiente de aportar algunos documentos para que la Junta pueda disponer del solar e iniciar la tramitación de la redacción del proyecto y su posterior construcción.

Ante esta respuesta, el procurador del PSOE, José Luis Aceves, quiso saber cuándo se licitarán las obras, con que presupuesto y el plazo de ejecución para que empiece a funcionar el tan demandado centro de salud. Saez Aguado respondió que el Ayuntamiento no ha completado la cesión y no se puede comenzar el proyecto sin el suelo. Además aportó una estimación general para este tipo de obras y habló de entre 18 y 22 meses de construcción a lo que habría que añadir el tiempo que duren los tramites de licitación y redacción de proyecto y adjudicación de obra. Por otra parte dio a conocer que el pasado 22 de noviembre se aprobó el nuevo plan funcional, "por lo que estamos en condiciones, una vez completada la cesión con la documentación correspondiente de iniciar los tramites para licitar el proyecto".

Estas respuestas no gustaron nada tanto al procurador socialista, José Luis Aceves, ni al portavoz del PSOE en el Ayuntamiento, Carlos Fraile que acudió a la sesión plenaria. Aceves considera que "en el pleno de las Cortes se ha demostrado qeu existe poco interés en el PP de Cuéllar y en la Junta para impulsar con rapidez la construcción del nuevo centro de salud". Desde el PSOE consideran una paradoja que "desde hace once años el actual alcalde de Cuéllar prometió un nuevo centro de salud y resulta que para sus compañeros dell PP en la Junta, él sería el causante de la paralización del proyecto". Carlos Fraile por su parte, tras escuchar las intervenciones en las Cortes, exige al alcalde de Cuéllar que defienda las necesidades y los intereses de los vecinos ante sus compañeros del PP en la Junta, Tras años de promesas y tras la respuesta del consejero ha quedado demostrado que Cuéllar no cuenta con un nuevo centro de salud por responsabilidad directa del alcalde.