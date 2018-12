Puerto de Sevilla abre un concurso de ideas para nombrar las calles de Astilleros

La Autoridad Portuaria de Sevilla (APS) ha puesto en marcha el concurso de ideas ‘Las calles del Puerto’ para poner nombre a cinco calles situadas en el interior del Polígono de Astilleros. Para ello, ha habilitado un formulario en la web www.lascallesdelpuerto.es en el que cualquier persona mayor de edad puede proponer cinco nombres que estén asociados al Puerto de Sevilla y a la tradición marinera de la ciudad. Debido al desarrollo experimentado en este Polígono, en el que hoy en día se concentra una intensa actividad industrial asociada al sector metalmecánico, la Institución portuaria solicita la colaboración de la ciudanía para elegir la nomenclatura de unos viales que actualmente no cuentan con nombre oficial recogido en el callejero de la ciudad de Sevilla.

Hasta el 14 de enero podrán presentarse las propuestas que deberán cumplir con los requisitos recogidos en las bases del concurso de ideas. Cada propuesta incluirá cinco nombres asociados al Puerto hispalense y a la tradición marinera de Sevilla, estos deberán ser diferentes, uno para cada calle, formar un grupo homogéneo y con sentido y no podrán emplearse nombres que ya aparezcan en el callejero de la ciudad (por ejemplo, la calle Juan Sebastián Elcano no sería válida). Además, se evitará el uso de nombres largos y no se podrán utilizar nombres de números. Todas las propuestas irán acompañadas de una justificación que expliqué el porqué de la elección y su idoneidad.

Entre todas las propuestas admitidas se seleccionará un ganador y un accésit. El ganador será elegido por votación de un jurado formado por seis miembros: un representante de la Autoridad Portuaria, del Ayuntamiento de Sevilla, de la Asociación para la Promoción del Puerto de Sevilla, de la comunidad de empresas concesionarias del Polígono de Astilleros, del Acuario de Sevilla, como empresa colaboradora de este concurso de ideas, y un periodista. El premiado ganará cinco pases nominativos anuales al Acuario de Sevilla y, además, su propuesta podrá ser aplicada a las calles del Polígono de Astilleros.

En cuanto al accésit, se seleccionará mediante un sorteo aleatorio entre todas las propuestas que cumplan los requisitos y será premiado con dos entradas para el Acuario.

Astilleros

La ciudad de Sevilla tiene su razón de ser en su relación con el Guadalquivir. Ya desde la época romana hay constancia de la existencia de astilleros en las márgenes del río y, a lo largo de los años, estos han tenido distintas localizaciones, por ejemplo, en el siglo XIII, cuando se crearon las Reales Atarazanas ubicadas en el barrio del Arenal. Con el tiempo, la actividad portuaria se ha ido desplazando hacia el sur de la ciudad, hasta localizarse en su ubicación actual, y es en la zona de la antigua esclusa donde se puso la primera piedra del actual Polígono de Astilleros.

Hoy en día, este histórico Polígono presenta una intensa actividad industrial vinculada a la industria metalmecánica y a las energías renovables. En este espacio, que desde los años 50 estuvo dedicado a la reparación y construcción de buques, ahora se fabrican torres eólicas, piezas para puentes, pasarelas y acueductos y grandes estructuras metálicas. Cerca de unas 30 hectáreas de este Polígono están ocupadas y a pleno rendimiento por las empresas GRI Towers, Tecade, Metalúrgica del Guadalquivir (MEGUSA), Ditecsa, Apimosa y Astilleros del Guadalquivir y la Autoridad Portuaria de Sevilla avanza en la promoción del espacio para la implantación de nuevas empresas.

Además, debido a la relevancia que la industria y la logística están adquiriendo en el desarrollo de los puertos, el Polígono de Astilleros acogerá un centro pionero de Innovación en materia logística e industrial coordinado por la Universidad de Sevilla.

Sobre el Puerto de Sevilla

El Puerto de Sevilla es el único puerto marítimo de interior de España, nodo portuario multimodal de referencia y motor del principal clúster logístico e industrial del sur peninsular. Es un puerto estratégico para Europa, ya que constituye un nodo principal de la Red Básica (Core Network) y forma parte del corredor Mediterráneo de la Red Transeuropea de Transporte (TEN-T), así como la vía navegable del Guadalquivir, que ha sido propuesta para el corredor Atlántico dada la gran importancia que suponen para Europa las vías navegables de interior.

En torno al Puerto de Sevilla hay cerca de 200 empresas, tanto portuarias como dependientes de este; las cuales generan más de 20.000 puestos de trabajo. El impacto sobre la economía de dicha industria portuaria y de la dependiente del Puerto supera los 1.100 millones de euros. Esto supone el 3% del PIB de la provincia de Sevilla y casi el 1% del de la Comunidad Autónoma andaluza.