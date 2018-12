El Cid, protagonista en la 'Tertulia Manolo Vázquez' del Aero

El diestro Manuel Jesús 'El Cid' fue el lunes protagonista del encuentro mensual de la 'Tertulia Manolo Vázquez' del Real Club de Andalucía 'El Aero'. El grupo de prestigiosos aficionados que conforman esta tertulia invitó al torero para conocer sus inquietudes e ilusiones y para arroparlo con su admiración y respeto ante una temporada que va a ser la última de su carrera profesional por decisión propia.

El acto consistió en un almuerzo-tertulia en el que el torero no tuvo inconveniente en abordar temas muy profundos e íntimos de su carrera profesional. Preguntado por los miembros de la 'Tertulia Manolo Vázquez', el torero comenzó explicando que se siente feliz tras la decisión tomada: "Estoy contento porque me siento realizado como persona y en mi profesión. Es más, pienso que he conseguido muchas de esas cosas que uno sueña cuando empieza en el toreo. Lo importante en el toreo y en todo en la vida es irte feliz, no resentido ni amargado". Y añadió sobre sus planes de futuro: "Cierro un ciclo como matador de toros pero pretendo seguir en contacto con el toro porque este mundo ha sido mi vida".

Los miembros de la tertulia demostraron su gran nivel como aficionados y su buen conocimiento de El Cid como torero al comentar momentos concretos de su carrera como los seis toros de Bilbao, o faenas históricas en Sevilla y Madrid, reconociendo que su currículum es uno de los más importantes del toreo. También hubo tiempo para adentrarse en el toro actual en comparación con el de otros tiempos, para hablar de su nuevo apoderamiento, de los toros indultados y de su vínculo con la ganadería de Victorino, entre otros muchos temas. Un encuentro de categoría como prólogo a la última temporada del torero de Salteras, que comenzará en tierras colombianas el 7 de enero.