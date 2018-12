El CAISS en Tarancón vuelve a prestar servicio con una nueva directora al frente

El Centro de Atención e Información de la Seguridad Social de Tarancón abre de nuevo sus puertas al público. La conocida como oficina de la Seguridad Social de nuestro municipio, situada junto al Centro Social, cuenta desde esta semana con una nueva directora, María Martín Mantero, funcionara de la administración estatal. La oficina permanecía cerrada desde el pasado 20 de agosto, día en que se dejó de prestar el servicio para Tarancón y la comarca tras la jubilación de la única funcionara que quedaba al frente.

El subdelegado de Gobierno en Cuenca, Juan Rodríguez Cantos, ha anunciado este jueves la re apertura y ha dado la bienvenida a la nueva directora. Rodríguez Cantos ha asegurado que "debido a la falta de funcionarios que hay en toda la administración del Estado" han hecho múltiples gestiones hasta que han encontrado una opción "que nos ha funcionado" para la apertura del servicio.

El compromiso de Rodríguez Cantos es "seguir trabajando" para la incorporación de dos administrativos más en la oficina taranconera, aunque, el subdelegado no se ha atrevido a poner una fecha a la ampliación de la plantilla en Tarancón.

La nueva directora, María Martín Mantero, ha trasladado las deficiencias que presenta la oficina, que según ha dicho, "está un poco obsoleta". Además ha pedido paciencia a la ciudadanía y ha confirmado que podrán prestar el servicio en condiciones de normalidad a partir de la semana que viene.

La directora provincial "no seguirá al frente"

Preguntado por Radio Tarancón, Juan Rodríguez Cantos ha adelantado que la actual directora del Instituto de la Seguridad Social en la provincia no seguirá al frente de su cargo. La Plataforma en Defensa del Sistema Público de la Seguridad pidió la semana pasada el cese de la directora, María José Guardia. Rodríguez Cantos no ha confirmado si está relacionado el cambio con el problema del cierre del CAISS en Tarancón. No obstante, sí que ha podido adelantar que no estará al frente de este organismo.

Sí que la actual directora en Tarancón ha roto una lanza en defensa de Guardia, que "en su día intentó movilizar la ocupación de la plaza". Sin embargo, la posibilidad de no cerrar la oficina fue denegada "desde arriba", ha manifestado María Martín Mantero.

Cadena SER

El subdelegado ha apuntado a "falta de planificación" en cuanto al futuro de la oficina de Tarancón, puesto que desde febrero se conocía la jubilación de la última trabajadora que ha estado al frente de la oficina. "Las gestiones que hemos llevado a cabo desde agosto se tenían que haber hecho entonces", ha confirmado Rodríguez Cantos, quien reitera en todo momento que es un organismo autónomo.

Agradecimientos

José Manuel López Carrizo, alcalde, se ha mostrado satisfecho con la re apertura y las gestiones llevadas a cabo por la Subdelegación de Gobierno y también ha agradecido la "cautela" con la que el subdelegado ha querido anunciar la puesta en marcha de nuevo del CAISS que permitirá "evitar desplazamientos". El alcalde ha asegurado que la reclamación era insistente y que "nunca se debía haber cerrado" el centro.

Tanto la Plataforma en Defensa del Sistema Público de la Seguridad Social como Comisiones Obreras y a nivel municipal, el PP, han pedido la re apertura de este servicio.