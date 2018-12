Así queda el calendario de vacunación para adultos en Aragón

Aragón cuenta ya con un calendario de vacunación de adultos con pautas para la inmunización de población sana a partir de los 15 años y que incluye novedades como la vacuna antineumocócica para las personas que cumplan 65 años, así como un protocolo concreto para la población inmigrante y recomendaciones para las mujeres embarazadas.

La aplicación de este calendario, que se iniciará a partir del próximo 22 de enero fundamentalmente a través de los equipos de atención primaria, supondrá una inversión adicional que superará los 500.000 euros al año en el presupuesto de vacunas, que cuenta en su globalidad con 8,2 millones de euros, según ha informado el Gobierno de Aragón.

Adultos en general:

- Tétanos – difteria: es preciso recibir un total de 5 dosis a lo largo de su vida. En las personas que hayan recibido una vacunación completa en el calendario infantil (5 dosis) se recomienda una dosis de recuerdo a los 65 años.

- Triple vírica (sarampión, rubeola, parotiditis): los nacidos antes de 1970 tienen inmunidad natural y no se recomienda la vacunación. Los nacidos a partir de ese año, si no han sido vacunados con dos dosis, deben hacerlo a no ser que hayan pasado la enfermedad.

- Varicela: dos dosis para aquellas personas que no hayan sido vacunadas con anterioridad ni hayan padecido la enfermedad.

- Vacuna antineumocócica: una dosis para todas aquellas personas que cumplan los 65 en el año en curso y no hayan recibido una dosis en los últimos cinco años. Se estima que en torno a 9.000 personas al año recibirán esta vacuna.

- Gripe: una dosis anual para los mayores de 65 años.

Otras recomendaciones:

- Hepatitis B: tres dosis para todos los nacidos a partir de 1980 que no hayan sido vacunados previamente. Se podrían beneficiar alrededor de 10.000 personas.

- Meningococo C: una dosis para personas hasta 20 años de edad que no se hayan vacunado por encima de los diez años. Se estima que en torno a 18.000 personas en el primer año recibirán esta vacuna.

- Virus del papiloma humano: tres dosis para mujeres nacidas a partir de 1994 y hasta los 26 años. Si ya han recibido alguna dosis, solo será preciso completarlas. Esta vacunación supondrá la administración de unas 5.000 dosis.

Mujeres embarazadas:

- Difteria, tétanos, tosferina: vacuna específica para embarazadas en el último trimestre de gestación, entre las semanas 28 y 36, para evitar casos graves de tosferina en el recién nacido.

- Gripe: una dosis a todas las embarazadas. De esta manera se beneficiarían tanto la madre como el futuro hijo/a.

Adultos inmigrantes:

se recomienda a nivel general todas las vacunas recomendadas para población adulta, además de una específica:

- Poliomelitis: en los casos de personas procedentes de países donde hay circulación de poliovirus salvaje (tres dosis), poliovirus derivados de la vacuna oral (una dosis) o países vulnerables a la reinfección (una dosis).