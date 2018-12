Alberto Guitián: "Volviendo despejo cualquier tipo de bulo sin certeza"

"Debí salir al cruce de ciertos comentarios y cosas que se me asignaban que en ningún momento han sido ciertas. Estas cosas se dicen de forma gratuita y hacen daño. Creo que volviendo despejo cualquier tipo de bulo sin certeza". Así ha zanjado Alberto Guitián las dudas que pudieran existir sobre su fidelidad al Real Zaragoza y su salida en la anterior etapa.

El central cántabro se ha entrenado este miércoles con sus nuevos compañeros y se pone a disposición del entrenador para Riazor: "es verdad que no he disputado muchos minutos con el Valladolid, pero he trabajado al máximo, así que estoy preparado para lo que decida el mister".

Dentro de la depresión que invade al zaragocismo, Guitián ha intentado poner un punto de optimismo porque: "creo que hay plantilla suficiente para salir de esta situación, aunque esté preparada para otras cotas. Hay que ceñirse a la realidad, estamos en una situación mala que tenemos que sacar entre todos".

Papu

El Real Zaragoza prepara la visita de este domingo (20,30 horas) a Riazor para enfrentarse al Depor con las bajas de Eguaras, Toquero, Grippo y Papu, aunque el georgiano ya ha hecho esta mañana parte del entrenamiento con el grupo y se espera que esté en condiciones para después del parón navideño.