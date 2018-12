René: "Este año estoy disfrutando mucho"

A por los 26 puntos y una Navidad tranquila. René Román, uno de los capitanes del Almería, habló tras el entrenamiento del último sprint antes de que acabe el año, con los partidos ante Lugo y Elche. El meta rojiblanco reconoció que se quitaron un peso de encima con la remontada en Oviedo, pero hay que darle continuidad a las dinámicas positivas y en el vestuario incentiva el hecho de poder ganar al Lugo y meter más distancia con la zona de descenso: “Podemos cerrar un primer tramo de temporada muy bueno y vamos a por ello. El equipo continúa ilusionando a la gente y ojalá haya una gran entrada de público y podamos dar un buen carpetazo a la zona de abajo”.

Reto

Sigue sin hablar de un objetivo a largo plazo. La experiencia es un grado para el jugador gaditano y considera clave encadenar una serie de victorias para verse lejos de la zona caliente y soñar despiertos con una segunda vuelta mucho más tranquila que en años anteriores: “El techo está donde la plantilla quiera, pero debemos ir con pies de plomo porque la temporada en Segunda es larga y llegar a los 50 puntos es complicado. De seguir en esta línea podemos lograrlo holgadamente”.

Respeto a un Lugo que viene de golear en el Anxo Carro a Las Palmas (4-2). El Almería necesita vencer en casa tras dos encuentros sin pasar del empate. “El Lugo es un equipo muy duro, pero en casa nos encontramos bien y si continuamos con la línea mostrada lo podemos conseguir. Vienen cargados de moral tras ganar a Las Palmas”, apuntó René Román.

Autocrítica

Está tendiendo un curso con menos trabajo en comparación con el anterior, si bien entiende que su rendimiento puede ser mucho mejor: “A nivel personal, en los últimos partidos no estoy al nivel del año pasado. Me tiran menos que el año pasado y es diferente, pero sé que debo mejorar”. Sin embargo, René no solo se queda con sus errores o intervenciones, sino con una Liga en la que está pasándolo de cine con sus compañeros: “Me quedo con que estoy disfrutando. Dentro del campo no se le puede reprochar nada al grupo, y no debemos compararlo con el vestuario de otros años. Es un punto y aparte”. Felicita la labor del primer capitán y la profesionalidad del grupo: “Ángel Trujillo se echa el trabajo de capitán a sus espaldas y nos libera al resto. Es la cabeza visible. De todas formas, el vestuario no da problemas”.