El Almería se solidariza con el Reus

La Segunda División solo habla del Reus Deportiu, pero no de forma positiva. El club catalán podría descender este fin de semana por los impagos y una deuda que asciende a los cinco millones de euros. Los jugadores han denunciado a la entidad y han rechazado la ayuda de la Liga para continuar. De hecho, los problemas económicos no afectan solo al vestuario, sino también al resto de empleados. Según informa El Periódico, "la decisión está tomada. La plantilla al completo del Reus Deportiu ha comunicado que no acepta el pago de LaLiga de Fútbol Profesional y procede a la denuncia de la entidad del Baix Camp por los tres meses de impago. La paciencia se ha terminado y los jugadores, con todo el derecho, quieren rehacer sus vidas profesionales lejos del Municipal".

De esta forma, el Reus jugará su último partido oficial este sábado frente al Córdoba en el Estadi Municipal. A la conclusión del mismo, todos los jugadores pasarán a ser agentes libres y buscarán un nuevo destino. Los equipos que aún no se han enfrentado al Reus, casos de Osasuna, Málaga y Numancia, sumarán automáticamente tres puntos y descansarán esa semana.

Apoyo desde el Almería

René Román, uno de los capitanes del Almería, ha lanzado un mensaje a todos los que forman parte de la familia del Reus Deportiu: "Nos ponemos en la piel de los jugadores del Reus, porque nadie queda exento de que esto nos pueda ocurrir en un futuro. Tengo amigos íntimos allí y y es muy difícil. En ningún momento eso nos va a beneficiar a nivel deportivo, por aquello de que podría quedar una plaza menos. Mostramos toda la solidaridad del mundo y lo que esté en nuestras manos al Reus para que compita en las mismas condiciones que el resto". "Desde el vestuario del Almería mostramos todo el apoyo, y en particular a los amigos íntimos que tengo en ese vestuario. Son familias y la situación es difícil", finalizó.

Mientras, el lateral izquierdo Nano González utilizó las redes sociales para solidalizarse con el club tarraconense: "Mucho ánimo a todos los componentes de la plantilla del @cfreusdeportiu por estos complicados momentos, que pase esto en el fútbol es increíble, pero que pase en el “profesional” más delito aún...ánimo!!!".