Echamos la vista atrás y parece que queda muy lejano el pasado 25 de noviembre. Pero si echamos la vista adelante aún no podemos visualizar el próximo 8 de marzo.

Hablo de estas dos fechas porque son aquellas en las que los medios de comunicación nos dejan un poco más de espacio para copar los titulares o las páginas más relevantes. También, son las dos fechas donde casi por obligación y bajo presión se tienen que celebrar todos los eventos reivindicativos con perspectiva de género. En definitiva, tenemos derecho a compartir con el resto de noticias de mayor interés la agenda setting, generalmente durante esos dos meses y particularmente los días mencionados.

Pero mientras sigamos siendo las invisibles, debemos agradecer este pedestal que nos brindan los mass media para que al menos esos dos días, de los trescientos sesenta y tres restantes, lo que sea visible es la equidad de género que se desborda en nuestro entorno. Disculpad mi ironía.

Para todo lo demás: ciberfeminismo.

Para denunciar y visibilizar cualquier tipo de violencia machista: #MeToo

Para denunciar y visibilizar el acoso al que se enfrentan las fisioterapeutas: #MeTooFisio

Para denunciar y visibilizar el acoso que les toca vivir a muchísimas enfermeras: #MeTooEnfermeras

Para denunciar y visibilizar la infrarrepresentación de las mujeres en el Consejo General del Poder Judicial: #Juezas

Para denunciar y visibilizar el temprano acoso por el que pasan tantas jóvenes: #MiPrimerAcoso.

Y así con tantos ejemplos que serían imposibles de cuantificar. Esta es nuestra única salida, la única nuestra propia, nuestra herramienta y a la vez plataforma para dejar de ser las invisibles. Para visibilizarnos sin tener que pedir permiso, espacio y tiempo.

Para que no se pase por alto públicamente que lo primero que le han preguntado a la primera mujer jugadora de fútbol en ganar un balón de oro es si sabe hacer twerking.

¿Os imagináis a Marie Curie recibiendo el Premio Nobel de la Física y de la Química por sus investigaciones sobre la radioactividad y que lo que más interesante de su vida sea si sabe hacer twerking? Hace un siglo no, pero en 2018 sí.

Mari paz cortés

Nací en Arjona hace 25 años: mi seseo y mi chovinismo me delatan. Soy graduada en Periodismo por la Universidad de Sevilla y tengo un Máster en Comunicación Institucional y Política por la misma. He trabajado en Radio Sevilla y Cadena SER Andalucía. Desde el primer día, el feminismo y la sororidad me movieron a enfocar mi formación hacia cuestiones de igualdad de género y violencias contra las mujeres de los que he hecho diversos cursos. También formo parte de la asociación proempleo de mujeres de Arjona, AMDA. Creo en el lenguaje inclusivo porque “todo lo que se ignora, se desprecia” (Antonio Machado).