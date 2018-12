Solidaridad en Navidad

Un año más el rito navideño se repite de forma irremediable, cada vez se nos anuncia antes que llegarán esas fechas de paz y felicidad entre los hombres y mujeres de buena voluntad.

La sociedad en general se prepara para unos días llenos de felicidad, nadie puede escapar de ellos; ya que cuanto te rodea lo recuerda. Estamos en la época de mayor consumo de todo el año, para eso estará la paga extra. Consumo que uno no puede eludir, siempre tienes a quién regalarle algo y/o una comida de amigos, compañeros de trabajo o familia. Es la época del buenismo, de la felicitación y del deseo de un mejor año próximo, de forma obligada. También es obligado comprar lotería, por si toca. Claro que esto es muy difícil. No conozco personalmente a ningún millonario de la Navidad, pero la televisión dice cada año que existen y además te lo muestran para darte envidia sana, por supuesto, y para que ya estés pensando en que vas a comprar lotería para el Niño, por si te toca esta vez. Normalmente tampoco ocurre, bueno; pero tenemos salud. Quien no se conforma es porque no quiere.

Pero después de esta reflexión, la realidad existe y hay muchas personas que sin la ayuda de los demás no pueden tener esa Navidad de los otros, por lo que gracias a las ONG tendrán unas fiestas mejores. Por tanto hay que felicitar y reconocer la labor de Cáritas, Cruz Roja, las Conferencias de San Vicente de Paúl, los conventos de monjas Trinitarias y Mínimas, el Banco de alimentos, etc. Todas ellas desarrollan un gran trabajo, no solamente en estas fechas, sino a lo largo de todo el año. Gracias a ellas muchas personas pueden vivir con dignidad. Nuestro reconocimiento y felicitación.

A todos ustedes, felices Navidades.