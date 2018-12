Pueblos abiertos al mundo

Los pueblos de la campiña giennense sufren como pocos la pérdida de población que merma su desarrollo y proyectos de futuro.

La falta de oportunidades, la escasa industrialización, el monocultivo del olivar o la ausencia de una cultura económica emprendedora son algunos de los asuntos pendientes que han hecho perder oportunidades a estos lugares. En cambio, nos encontramos con escasos ayuntamientos que han visto en la publicidad o el marketing una oportunidad de negocio para sus pueblos. Entendiendo que en el mundo en el que vivimos, el valor de una localidad es en gran medida el que te otorguen quienes lleguen a conocerte.

En una sociedad tan globalizada como la nuestra no basta con presumir de tradiciones por muy importantes y universales que puedan parecernos, sino que la apuesta debe ser mucho más plural. Las campañas informativas que algunos ayuntamientos, como el de Porcuna, hacen con cualquier novedad patrimonial; unidas a sus eventos de promoción del aceite de oliva en Cantabria y otras ferias, son un gran ejemplo de cómo lo que podría parecer incluso una sobreexposición es el mejor reclamo publicitario para una localidad que de otra forma pasaría absolutamente desapercibida entre tantas.

Véase algo parecido el caso de Alcaudete, otro ejemplo a seguir, localidad que rentabiliza una apuesta patrimonial de hace unos años, como fue la recuperación de su castillo; a modo de punta de lanza para promocionar el resto de su patrimonio y su industria alimentaria. Que responde a esas iniciativas con la profesionalización de sus mejores marcas repercutiendo así en el valor de toda la localidad.

Si algo podemos tener claro es que en cómo nos valoren desde fuera podemos medir el éxito de la acción política por sacar a nuestros pueblos de sus límites y hacerlos partícipes de un mundo cambiante y convencido de que aquella identidad que no brilla, o bien no lo vale; o sus responsables no la valoran lo suficiente. Y tal para cual, el problema para sus vecinos es el mismo.

Luis morales Luis Morales Quesada es giennense de nacimiento, de Higuera de Calatrava por origen familiar y elección, que ha vivido mayormente entre Málaga y Granada. Entre sus pasiones: la arquitectura, el patrimonio y la política.