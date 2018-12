Un anuncio navideño contra el acoso escolar que emociona en Redes

"¿Qué sería de la Navidad sin amor?" es el título de este comercial que trata el tema del acoso escolar y que, como no podía ser de otra manera, tiene un final feliz. En el vídeo se cuenta la historia de un erizo que llega nuevo a la escuela.

La historia invita a los más pequeños a acoger a los compañeros y compañeras que viven ese tipo de situaciones en el colegio. Precisamente ese punto sentimental tan navideño ha sido la clave para que el vídeo promocional de la empresa austriaca de servicios financieros Erste Group se hiciese viral.

Este viernes se ha hecho público el anuncio navideño de El Corte Inglés, desarrollado por la agencia de publicidad Sra. Rushmore, rodado Lisboa y con una canción creada específicamente para la campaña, que homenaje a los empleados de la empresa.

Con ello, El Corte Inglés quiere homenajear a todos aquellos que se esfuerzan en mantener viva la ilusión de la Navidad, empezando por sus propios empleados, que en estos días son los grandes protagonistas. Con su trabajo diario, esfuerzo y dedicación logran contagiar al cliente esa magia e ilusión que transmite la Navidad.

Las imágenes de una anciana chocándole la mano a los corredores de un maratón, dándoles ánimos y dedicándoles una sonrisa se han hecho virales y los organizadores le han querido hacer un homenaje.

Cada maratón debería de tener una abuela así 😍😎😍

La fuerza de quien lo ha dado todo en la vida a la gente a la que le quedan muchos pasos por dar. pic.twitter.com/TiAspMsUh6 — Ibon Perez TV (@ibonpereztv) 10 de diciembre de 2018

Las imágenes no han tardado en hacerse virales, pero los usuarios que han compartido el vídeo no facilitaban muchos más datos sobre su contexto. Ahora, sabemos que la mujer tiene 84 años, se llama Valeria Corelli y estaba animando a los participantes en la XX Marathon City of Art en Ravenna(Italia).