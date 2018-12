Profesionales del Hospital de Talavera describen dos casos exitosos de cirugía híbrida cervical con un nivel sano interpuesto

Un equipo de profesionales del Servicio de Traumatología del Hospital General Universitario Nuestra Señora del Prado de Talavera, ha realizado un estudio que muestra los buenos resultados de la cirugía híbrida cervical en casos en los que existe un nivel sano interpuesto entre las vértebras dañadas.

El estudio refleja dos casos de pacientes espondiloartrosis cervical, una dolencia provocada por el desgaste anormal y progresivo de los cartílagos y las vértebras cervicales, que genera dolor crónico y en consecuencia una importante merma en la calidad de vida del paciente.

Estos dos casos se han abordado a través de la llamada cirugía híbrida cervical, de modo que los pacientes son intervenidos mediante dos técnicas diferentes de forma simultánea. Así, por un lado se realiza una artrodesis, que consiste en la fijación de manera permanente de dos vértebras para evitar que haya movimiento entre ellos, y una artroplastia, esto es, la reconstrucción de la articulación y la colocación de una prótesis para recuperar la funcionalidad y reducir el dolor.

Si bien estas técnicas son habituales, incluso en este formato híbrido, lo particular de su aplicación en el caso del Hospital de Talavera reside en que se han llevado a cabo en pacientes que sufren la patología no en niveles contiguos, que son los casos en los que se realizan habitualmente estas técnicas, sino con un nivel sano interpuesto, de modo que la vértebra sana que se encuentra entre las dos patológicas no fue intervenida.

En ambos casos, explican desde el Servicio de Traumatología y Cirugía Ortopédica del Hospital de Talavera profesionales especializados en el abordaje de patologías de columna, la mejoría clínica ha sido significativa. Tras seis años de seguimiento radiológico, se aprecia una excelente movilidad, incluso en los segmentos intervenidos mediante artroplastia con ausencia de fenómenos degenerativos en los niveles interpuestos. Asimismo, explican, también ha sido posible objetivar una adecuada artrodesis de los segmentos fusionados.