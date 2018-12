'Los reptilianos y Gibraltar'

Hay por ahí una expresión que viene a decir que es más fácil convencer a alguien de que una mentira es cierta (por grosera que ésta sea) que convencerlo de que una mentira que está dentro de sus creencias es falsa. Y no he dicho demostrar que es falsa, sino convencerlo de que es falsa, porque en muchas ocasiones podrás demostrar la falsedad pero no podrás mover el ánimo de esa persona que acabará refugiándose en cualquier excusa antes que reconocer lo erróneo de sus principios. Y es que estamos acostumbrándonos a poner en el mismo nivel y con el mismo peso las opiniones y los hechos.

Dicho esto, y como ejemplo de creencias absurdas, hace unos días se publicaba una fotografía en la prensa comarcal de Sierra Nevada vista desde La Línea. Pues ha servido para que los que creen que la Tierra es plana lo vean como una demostración de sus creencias. Absurdo, ¿no? Y da igual que se demuestre con datos, testimonios de astronautas, fotografías o vídeos, porque para ellos todo responde a una extraña conspiración urdida Dios sabe dónde por lobbys internacionales que no tienen otra cosa en qué entretenerse ni a qué dedicar el tiempo libre.

Pero más aún, ¿sabemos que un desgraciadamente elevado número de personas en todo el mundo cree en los reptilianos? Es decir creen que un alto porcentaje de personalidades mundiales son en realidad lagartos como los de la serie "V" y con forma humana...que dicho así queda ridículo, pero en ésas andan como si no hubiera un mañana. Al igual que el 30% de españoles que piensa que el Sol gira alrededor de la Tierra o quienes afirman sin rubor alguno que un inmigrante cobra la pensión de jubilación sin haber cotizado ni un día o cobra ayudas inexistentes a la vez que secretas. Falsedades tamaño Roscón de Reyes en forma de aseveraciones de cuñao mal asesorado, pero que calan y calan y vuelven a calar hasta el tuétano de nuestras certidumbres y de nuestro ADN.

Y uno piensa que nadie en su sano juicio aceptaría sin más tales disparates una vez demostrado lo absurdo de esas pamplinas, pero no, ni de broma. Y si no, ¿alguien puede explicarme que exista en el Campo de Gibraltar un alto número de entregados votantes que piensa que el cierre de la Verja es posible políticamente, viable económicamente, admisible socialmente y que además va a ser bueno para cualquiera que habite, trabaje o turistee por este rincón dejado de la mano de todos los dioses? No aprendemos de los errores recientes o nos pueden la testosterona o el afán de protagonismo.

O eso o el que lo ha dicho es también un reptiliano que se ha venido arriba.